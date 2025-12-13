ศาลอาญากรุงเทพใต้จำคุกคนละ 2 ปี 3 เดือน 3 บัญชีม้า พัวพันเเก๊งอดีตนายตำรวจคนสนิทอดีตบิ๊กตำรวจ ส่วนเเฟนเก่า"มินนี่"กับพวกรอด ศาลยกประโยชน์แห่งความสูงสัย
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ 2128/2566 ที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษ 2 ยื่นฟ้อง นายจิรันธนิน สุจริตชินศรี ,น.ส.ชนม์สิตา สุธงษา, นายกิตติศักดิ์ มินาลา , นายครรชิต สองสมาน,นายพุฒิพงษ์ พูนศรี, น.ส.ยุภาพร วงศ์ลา, นางแสงเดือน แก้วทอง และ น.ส.เรไร ศรีธาตุ จำเลย ที่ 1-8 ในคดี เว็บพนันมินนี่ ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อันขัดต่อบทแห่ง พรบ.การพนัน พ.ศ. 2478 ,สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ. 2478มาตรา 4,4 ทวิ,5,6เเละ12 พรบ.การพนัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2485 มาตรา 3(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 ลำดับที่ 27 พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3,5,9,60 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91
โดยจำเลยที่ 1 หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา ส่วนจำเลยอื่นมาศาล
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานคู่ความทั้งสองฝ่ายพิพากษาว่าจำเลยที่ 6,7,8 มีความผิดตาม พรบ.การพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4,4 ทวิ, 12(1) (2) พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5(1), (2), 9วรรคสอง, 60ประกอบประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 86 การกระทำของจำเลยที่ 6,7,8 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานสนับสนุน ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำคุกจำเลยที่ 6,7,8 คนละ 4 เดือน
ฐานสนับสนุนฟอกเงินจำคุกจำเลยที่ 6,7,8 คนละ 3 ปี ทางนำสืบของจำเลยที่6,7,8 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละ 1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานสนับสนุนผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จำคุกคนละ 3 เดือน20 วัน ฐานสนับสนุนฟอกเงินจำคุก คนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 2ปี 3เดือน 20 วัน ยกฟ้องจำเลยที่ 1,2,4,5
มีรายงานข่าวเเจ้งว่า นัดฟังคำพิพากษาวันนี้ จำเลยที่ 2 เเละ4-8 เดินทางมาศาล จำเลยที่ 1 หลบหนีไม่มารับฟังคำพิพากษา ส่วนจำเลยที่ 3 มีการแยกฟ้องเนื่องจากหลบหนีเเละได้ตัวภายหลัง
สาเหตุที่ศาลยกฟ้องจำเลยที่ 1,2,4,5 เนื่องจากพยานหลักฐาน ศาลมองว่า จำเลยที่1 มีเพียงหลักฐานแชทการพูดคุยกับ น.ส.ธันยนันท์ สุจริตชินศรี หรือ มินนี่ ไม่ปรากฎหลักฐานอย่างอื่นที่ร่วมกันจัดพนันกับจำเลยที่ 1-8 และจำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด จึงยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่1
ในส่วนจำเลยที่ 2 มีเพียงพยานหลักฐานแชทการพูดคุยกับมินนี่ไม่ปรากฎหลักฐานอย่างอื่นที่เชื่อมโยงกับจำเลยที่ 1-8 ประกอบกับชุดจับกุมได้มีการจับกุมผู้ต้องหารายอื่นก็ไม่มีการซัดทอดมายังจำเลยที่ 2 และขณะจับกุมจำเลยที่2 ได้มีการบันทึกเทปถ้อยคำนั้นเป็นการบันทึกถ้อยคำชั้นจับกุมไม่สามารถรับฟังได้เช่นชั้นสอบสอบกับชั้นศาล ซึ่งจำเลยที่2 ให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนและชั้นจับกุมมาโดยตลอด จึงยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยที่ 2
จำเลยที่ 4,5 ไม่ปรากฎพยานหลักฐานว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเชื่อมโยงกับจำเลยที่ 1-8 ศาลเห็นว่าการที่จำเลยให้ พ.ต.ท.คริษฯ ใช้บัญชี ที่จำเลยนำสืบว่าเพื่อใช้ในราชการ ศาลเห็นว่าไม่มีเจตนาเพื่อจัดให้มีการเล่นพนัน จึงไม่ผิดสมคบฟอกเงินด้วย
ส่วนจำเลยที่ 6,7,8 ที่ศาลพิพากษาลงโทษว่า พยานหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นบัญชีม้าที่รับเงินจากเว็บพนันเเละบัญชีเชื่อมโยงไปถึงน้องเมียอดีตนายตำรวจคนสนิทอดีตบิ๊กตำรวจจึง มีความผิดฐานสนับสนุนเล่นพนันและฟอกเงิน เนื่องจากเจตนาเปิดบัญชีให้ผู้อื่นนำไปใช้
เดิมในชั้นสอบสวนนั้นจำเลยทั้ง 8 ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับเจ้าเเม่เว็บพนัน เเละกลุ่มนายตำรวจพ่อบ้านดังนี้
จำเลยที่ 1 นายจิรันธนิน สุจริตชินศรี เคยเป็นแฟนเก่ามินนี่ เริ่มทำเว็บด้วยกัน มีแชทคุยกัน มีเส้นเงินโอนไป แต่ศาลเชื่อในคำชี้แจงของจำเลย
จำเลยที่ 2 น.ส.ชนม์สิตา สุธงษา (เนส) หุ้นส่วนของมินนี่ มีส่วนแบ่งกัน มีแชทเป็นหลักฐาน มีคลิปวีดีโอ รับสารภาพ ขณะจับกุม แต่ในชั้นสอบสวน และชั้นศาลปฏิเสธ
จำเลยที่ 3 นายกิตติศักดิ์ มินาลา เป็นบัญชีแถว 1 ผูกเว็บ (หลบหนีได้ตัวภายหลัง/แยกฟ้อง)
จำเลยที่ 4 นายครรชิต สองสมาน บัญชีม้าของ พ.ต.ท.คริษฐ์ ฯ
จำเลยที่ 5 นายพุฒิพงษ์ พูนศรี บัญชีม้าของ พ.ต.ท.คริษฐ์ฯ (มาศาล)
จำเลยที่ 6 น.ส.ยุภาพร วงศ์ลา บัญชีแถว 2 รับเงินจากเว็บพนัน ตรง ๆ (มาศาล)
จำเลยที่ 7 นางแสงเดือน แก้วทอง บัญชีแถว 2 รับเงินจากเว็บพนัน ตรงๆ และโยงไปยังบัญชี น้องเมียอดีตนายตำวจคนสนิทอดีตบิ๊กตร.ก่อนจะโยงไปยังบัญชี บัญชีม้าของ พ.ต.ท.คริษฐ์ฯ และไปบัญชี ลูกน้องรอบตัวบิ๊ก ตร.
จำเลยที่ 8 น.ส.เรไร ศรีธาตุ เป็นบัญชีแถว 2 รับเงินจากเว็บพนันและโอนต่อไปแถว 3 และบัญชีกำไรของเว็บ