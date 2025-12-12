ป.ป.ส. เตือนภัย "เฮโรอีน" โรยบุหรี่เสี่ยงถึงชีวิต ย้ำครอบครัวช่วยสอดส่อง

MGR Online - รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ห่วงสถานการณ์ "เฮโรอีน" แพร่ระบาด เสี่ยงเสียชีวิตแม้เสพตั้งแต่ครั้งแรก ฝากครอบครัว–โรงเรียนร่วมป้องกัน
วันนี้ (12 ธ.ค.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยถึงสถานการณ์ยาเสพติดที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ โดยแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง “เฮโรอีน” ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซึ่งมีฤทธิ์ร้ายแรงและมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตแม้เสพเพียงครั้งแรก โดยเฉพาะการนำมาโรยในบุหรี่เพื่ออำพราง ซึ่งอาจทำให้ผู้สูบได้รับสารพิษร้ายแรงโดยไม่รู้ตัว
โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. ระบุว่า จากข้อมูลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด พบข้อเท็จจริงที่น่ากังวล ได้แก่ ความบริสุทธิ์สูงเสี่ยงอันตราย โดยเฮโรอีนชนิดผงที่ตรวจยึดได้ในปัจจุบัน พบมีความบริสุทธิ์สูงมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งความเข้มข้นระดับนี้ทำให้ผู้เสพเสี่ยงต่อภาวะได้รับสารเกินขนาด (Overdose) จนหยุดหายใจและเสียชีวิตได้ทันที , พบเฮโรอีนถูกดัดแปลงอัดเป็นเม็ด ลักษณะคล้าย “ไฟว์ไฟว์ (Erimin-5)” สีเขียว ซึ่งผู้เสพอาจเข้าใจผิดว่าเป็นยาชนิดอื่น , การปนเปื้อนสารอื่น ถึงแม้ในยาอี และ Happy Water จะยังไม่ตรวจพบส่วนผสมของเฮโรอีน แต่ในตัวเฮโรอีนเองมักมีการผสมสิ่งเจือปนเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ทำให้สีของยาเปลี่ยนไป เช่น ขาวนวล ครีม น้ำตาลเข้ม เทาอมดำ ซึ่งผู้เสพไม่สามารถแยกแยะส่วนประกอบได้ด้วยตาเปล่าและอาจนำไปสู่ความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างและภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
น.ส.อารีภักดิ์ เผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ยังพบแนวโน้มการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นต้นทางของการผลิตเฮโรอีน จึงได้สั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดชนิดนี้แพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนได้ง่ายขึ้น “เฮโรอีนออกฤทธิ์กดประสาทรุนแรง ทำให้ง่วงซึม หายใจช้า และกล้ามเนื้ออ่อนแรง หากรอดชีวิตจากการเสพเกินขนาด ก็ยังต้องเผชิญกับการเสพติดที่เลิกยาก ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และครอบครัว ดังนั้น เฮโรอีนเป็นภัยร้าย ไม่ใช่เรื่องไกลตัว การเฝ้าระวังร่วมกันคือกุญแจสำคัญ
"ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและครู หมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน หากพบความผิดปกติหรือมีเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด" โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้าย