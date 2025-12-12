รวบพ่อเลี้ยงเดี่ยว ขโมยจยย.ตร.คอมมานโด หวังนำเงินรักษาลูกป่วยหัวใจรั่ว อยู่ได้อีก 4 เดือน

หัวอกพ่อ ตร.รวบพ่อคิดสั้น ขโมยรถจยย.ตร.คอมมานโด หวังขายหาเงินรักษาลูก 13 ปี ดาวน์ซินโดรมหัวใจรั่วอยู่ได้อีกแค่ 4 เดือน
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.68 ที่สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายธนทัต หรือบอย กสินาชีวะ อายุ 39 ปี ( ผู้ต้องหา ) จับกุมตัวได้ที่ห้องเช่าไม่มีชื่อ เลขที่ 4 ภายในซอยโกสุมรวมใจ37 แยก4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมของกลางคือ 1.รองเท้าผ้าใบจำนวน 1คู่ 2.แผ่นป้ายทะเบียนรถผู้เสียหาย 3.รถจยย.ยี่ห้อ ฮอนด้า msx สีขาว หมายเลขทะเบียน 4 กบ-7996 กทม. โดยแจ้งข้อกล่าวหาคือ ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
สืบเนื่องจากวันที่ 1 ธ.ค.68 นายเวฟ อายุ 24 ปี (ผู้เสียหาย) เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคอมมาโด เข้ามาแจ้งความว่า ถูกคนร้ายเป็นชาย 2 ราย เข้ามาขโมยรถจยย.ที่จอดไว้บริเวณอาคารซี 1 คอนโดเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และนำรถคันดังกล่าวที่ขโมยมาไปไว้ให้ญาติตัวเองใช้ที่บ้าน
จากการสอบถาม นายธนทัต หรือบอย ตนก่อเหตุขโมยเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.68ที่ผ่านมา ตนได้ไปขโมยกับเพื่อนอีกคน ไปด้วยกันที่ตึกแถวเมืองทองและเดินดูเรื่อยๆปรากฏว่าเห็นรถจยย.ไม่ได้ล๊อคคอไว้ ตนใช้เวลาในการก่อเหตุคันละประมาณ 15 นาที ก่อเหตุเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพื่อนของตนจะเป็นคนต่อสายตรง พอขโมยจยย.มาได้จะเอาไปโพสต์ขายผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ค คันละประมาณ 2,000 บาท ตนจะดูรถคันที่ไม่ได้ล๊อคคอเพราะขโมยง่ายกว่า ไม่ได้เจาะจงว่ารถจะยี่ห้อไหน ซึ่งตนยอมรับเคยมีประวัติเสพยาเสพติด ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจขโมยเพราะที่บ้านตนโดนตัดน้ำตัดไฟ และลูกเป็นดาวน์ซินโดรม หัวใจรั่ว อายุประมาณ 13 ปี และหมอบอกว่าลูกตนอยู่ได้ถึงแค่อายุ 14 ปี จะเสียชีวิต ตนไม่มีงานทางเลือกจึงตัดสินใจขโมยรถจยย. ยอมรับว่าเพราะลูกเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ตนตัดสินใจก่อเหตุ ตนเลี้ยงลูกคนเดียว อยากขอโทษผู้เสียหาย คิดน้อยไป ตอนนี้ตนทำผิดต้องติดคุกคาดว่าออกมาคงไม่ทันเผาลูก เพราะลูกมีอาการหัวใจรั่วโต ตอนนี้ปอดหายไปแล้ว 2 ข้าง รู้สึกสงสารลูกมาก ตนคิดไม่รอบครอบเอง พยายามหางานทำแล้วแต่ก็ยังหาไม่ได้เลยตัดสินใจก่อเหตุ
นายเวฟ ผู้เสียหาย เล่าว่า ตนมารู้ว่ารถหายเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68 เวลาประมาณ 16.00 น.จอดรถไว้ที่ตึกเมืองทองธานีขึ้นไปบนห้อง ลงมาจะออกไปธุระหารถไม่เจอคิดว่าจอดรถผิดที่ ดูกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายขโมยไป จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ด ตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้รถจยย.ที่หายไปคืนกลับมา ตนจึงได้ไปซื้อรถจยย.คันใหม่มาใช้ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ปากเกร็ด ที่ติดตามรถมาคืนและจับตัวคนร้ายได้รวดเร็ว หลังตรวจสอบสภาพรถพบว่า กระจกด้านข้างและเบาะ รถได้รับความเสียหาย แผ่นป้ายทะเบียนถูกถอด อยากฝากบอกคนร้าย ถ้าออกมาจากคุกอย่ามาทำแบบนี้อีกคนอื่นเขาเดือดร้อนผู้เสียหายบางคนอาจจะไม่ใจดีเหมือนกับตน
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป