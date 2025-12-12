รวบคาสนามราชมังคลากีฬาสถาน 2 หนุ่มแฝงตัวเป็นกองเชียร์บอลซีเกมส์ โปรโมทเว็บพนัน

ตร.ไซเบอร์ร่วมกับ สน.หัวหมากจับผู้ต้องหาชาวเวีนดนามและชาวไทยในสนามราชมังคลากีฬาสถาน แฝงตัวเข้ามาเป็นกองเชียร์ฟุตบอลซีเกมส์ ใส่ชุดโปรโมทชักชวนเล่นเว็บพนัน
วันนี้ (12 ธ.ค.) พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.หัวหมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 บช.สอท. ร่วมกับฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก ได้ร่วมจับกุม ผู้ต้องหาชายชาวเวียดนาม MR.TRAN QUOC TOAN อายุ 51 ปี และนายนิติคุณ อายุ 42 ปี ชาว จ.ตาก ซึ่งแฝงตัวมาในรูปแบบกองเชียร์ เข้าไปเชียร์กีฬาฟุตบอลซีเกมส์ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แต่ชักชวนและโฆษณาเว็บพนัน โดยของกลางเป็นเสื้อยืดที่มีโลโก้ “OKVIP” จำนวน 1 ตัว และหมวกแก๊ปที่มีโลโก้ “OKVIP” จำนวน 1 ใบ
สืบเนื่องจากในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พบว่าได้มีการลักลอบเข้ามาชักชวน โฆษณาเว็บพนันในรูปแบบต่างๆ ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย ถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของการแข่งขันกีฬา และสร้างความเสียหายต่อประชาชน จากนั้นทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้ บช.สอท. หรือตำรวจไซเบอร์ ร่วมกับ บช.น. บูรณาการกำลังเข้าสืบสวนและปราบปราม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ผู้ประกาศ โฆษณา ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน ทั้งเซเลบ นายแบบ นางแบบ พริตตี้ ยูทูบเบอร์ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12ฯ มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้หากการกระทำความผิดเป็นไปในลักษณะมีการชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ผู้ปกครองหรือผู้กระทำผิดก็อาจถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในมาตรา 26(3) ประกอบ มาตรา 78 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย จากนั้นจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป