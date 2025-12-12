"เวย์ ไทเทเนี่ยม" รับทราบข้อหา "ร่วมฉ้อโกง"-รับยืมเงิน"เดย์" เพื่อนร่วมวงแค่ 2 ล้าน

"เวย์ ไทเทเนี่ยม" รับทราบข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกง" กับภรรยา รับยืมเงิน "เดย์" เพื่อนร่วมวงแค่ 2 ล้าน โอดหลังมีเรื่องฉาวส่งผลกระทบงานคอนเสิร์ต สปอนเซอร์หลายเจ้าถอนตัว
วันนี้ (12 ธ.ค. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไททาเนียม พร้อมด้วย นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศผกก.4.บก.ปอศ. และพนักงานสอบสวนกก.4บก.ปอศ.หลังถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ กับ น.ส.ไรบีนา อินทชัย หรือนานา ภรรยา หลังมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้
โดย นายสายหยุด กล่าวว่า วันนี้พาลูกความเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหา ”ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์“ จากกรณีที่ นักธุรกิจชื่อดัง โอนเงินเข้าบัญชีของนายปริญญา จำนวน 10 ครั้งเป็นเงินจำนวน 14 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน มี.ค. 65 ทำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ โดยเข้าใจว่าร่วมกระทำกับนางไรบีนา ภรรยา ในการฉ้อโกง โดยในข้อเท็จจริงจากการพูดคุยกับลูกความ พบว่าเงินจำนวนดังกล่าว นายปริญญา ไม่ทราบว่าภรรยาติดต่อกับผู้เสียหายให้โอนเงินมาที่บัญชีดังกล่าว โดยทราบเพียงว่า นางไรบีนา แจ้งว่าเงินโอนเข้ามาในบัญชี และให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ตามที่บอก โดยเจ้าตัวไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวมาจากบุคคลใด ทั้งนี้ยังทราบว่า นางไรบีนา ได้บอกกับทางผู้เสียหายว่าไม่ให้นำเรื่องที่ติดต่อกันไปบอกทาง นายปริญญา
นายสายหยุด กล่าวต่อว่า นายปริญญา ทราบเรื่องว่ามีปัญหากับผู้เสียหายในช่วง เดือนตุลาคมก่อนจะเริ่มมีการใช้หนี้ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยเป็นการโอนตรงไปยังผู้เสียหาย นอกจากนี้ยังชี้แจงว่า ในการไปร่วมรับประทานอาหารกับผู้เสียหายที่มีทั้งนางไรบีนา และนายปริญญา และนักธุรกิจอีกหลายคน ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องธุรกิจ ยืนยันว่านายปริญญา ไม่ทราบถึงการลงทุนของนางไรบีนา และผู้เสียหาย และยืนยันว่านายปริญญา ไม่เคยชักชวนใครลงทุน
นายสายหยุด กล่าวต่อว่ายอดเงิน 14 ล้านบาทในวันนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับยอดเงินจำนวน 50 ล้านบาทในคดีก่อนหน้านี้ ส่วนการชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายนั้น ยอมรับว่า ขณะนี้ลูกความทั้งสองคนค่อนข้างกระสับกระส่ายในเรื่องการหาเงินมาใช้เนื่องจากมี กระแสข่าวทำให้กระทบกับงานของทั้งคู่ จนถูกยกเลิกงาน และสปอนเซอร์ถอนตัวจากคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังโดนโจมตีจากกระแสข่าวจนทำให้การขายหุ้นร้านตัดผมจากเดิมที่ขายได้ 300 ล้านบาทเหลือเพียงแค่ 180 ล้านบาท รวมถึงกำลังสอบถามเรื่องของบ้านที่กำลังขายว่ามีการติดจำนองกับเจ้าหนี้รายใดหรือไม่ และจากเท่าที่ดูสินทรัพย์ที่มียังไม่แน่ใจว่าเรื่องแผนการชำระหนี้จะเป็นอย่างไร โดยตอนนี้ยอดความเสียหายที่นางไรบีนา จะต้องชดใช้ ทุกคดีรวมกันอยู่ที่ 152 ล้านบาท ยืนยันว่านางไรบีนาก็จะต้องชดใช้หนี้จำนวนดังกล่าว
ต่อมา ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหา นายปริญญา หรือเวย์ ไทเทเนี่ยม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ว่า วันนี้ตนมาให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา ตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว
นายปริญญา ยังกล่าวถึงกรณีเพื่อนสนิทเดย์ ไทเทเนี่ยมหรือ เดย์ จำรัส ทัศนละวาด ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ภายในวงไทเทเนี่ยม ว่ามีการยืมเงินกันจริง จำนวน 2 ล้านบาทเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นการทำข้อตกลงระหว่างตนเองและเดย์ ไทเทเนียม เป็นสัญญาใจ และไม่ได้บอกใคร ในฐานะเพื่อนสนิทที่ร่วมงานกันมา 25 ปี ส่วนที่เดย์ออกมาพูดว่า ยืมเงิน 8 หลักนั้น ตนเองไม่ทราบ ยืนยันยืมแค่ 2 ล้านบาท ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องพยายามคุยกับเขามาโดยตลอด ส่วนเรื่องการคืนเงิน ในข้อตกลงถ้าเขาต้องการก็จะมาบอกแต่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ จนกระทั่งมาเห็นคลิปที่เดย์พูดผ่านโซเชียลยอมรับว่าตกใจ
"หลังเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบกับงาน โดยเฉพาะคอนเสิร์ต มีสปอนเซอร์หลายเจ้าที่ถอนตัว รวมถึงศิลปิน ส่วนจะจัดคอนเสิร์ตอยู่หรือไม่ ต้องขอดูก่อน และหลังจากนี้เรื่องการใช้หนี้ ขอพูดคุยกับทางทีมทนายก่อนว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เครียด เพราะมีกระแสข่าวที่แรง และเป็นห่วงลูก แต่ได้อธิบายประคับประคองกันไป ขอยืนยันว่ายังมีสถานะสามีภรรยาของนานาอยู่"เวย์ ไทเทเนี่ยม กล่าว