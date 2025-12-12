xs
เผยบทสรุปการเสียชีวิต "นัทปง" ครอบครัวยอมรับผล เตรียมจัดพิธีฌาปนกิจ 15 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เพจดังเผยบทสรุปการเสียชีวิต “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” หลังกู้ข้อมูลวงจรปิดครบทุกมุม ยืนยันอยู่ลำพังขณะเกิดเหตุ ไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย ผลตรวจสารพิษ หลักฐานทุกชิ้นสอดคล้องกัน ครอบครัวยอมรับข้อสรุปทางคดี เตรียมจัดพิธีฌาปนกิจ 15 ธ.ค.นี้

วันนี้ (11 ธ.ค.) เพจอรรถรสเผยบทสรุปคดีการเสียชีวิต “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จากรายการ Phutta Talk (11 ธ.ค. 68) หลังตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกู้ข้อมูลครบทุกมุม ยืนยันช่วงเกิดเหตุอยู่ลำพัง ไม่มีการทำร้าย พร้อมคลี่คลายทุกข้อสงสัย ก่อนครอบครัวเดินหน้าพิธีฌาปนกิจ

ตำรวจภูธรภาค 1 และทีมสืบสวน สามารถกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านได้ครบทุกจุดย้อนหลัง 1 เดือน ภาพทั้งหมดสอดคล้องกับคำให้การพยาน และตอบข้อสงสัยสำคัญได้ครบถ้วน จากภาพวงจรปิดยืนยันว่า ช่วงเกิดเหตุ “ณัฐวุฒิอยู่เพียงลำพัง” ไม่มีบุคคลอื่นเข้าไปในห้อง และ ไม่ปรากฏการทำร้ายร่างกายใด ๆ

กล้องบันทึกชัดเจนตั้งแต่นัทเดินลงจากชั้นบน เลี้ยวเข้าห้องเล็กชั้นล่าง (ห้องเกิดเหตุ) และเหตุการณ์ภายในห้องถูกบันทึกไว้ครบ

กรณีคำให้การว่าได้ยิน “เสียงกรน” ช่วงประมาณ 07.30 น. แพทย์และตำรวจสรุปว่าเป็น ปฏิกิริยาการหายใจเฮือกสุดท้ายของร่างกายจากสารเคมี ไม่ใช่การนอนหลับตามปกติ

รอยเข็มที่พบในร่าง ไม่ใช่การถูกฉีดทำร้าย แต่เกิดจากทีมกู้ภัยพยายามช่วยชีวิต (CPR) นานกว่า 30 นาที และแทงเข็..ให้สารน้ำ–ยากระตุ้นหัวใจ

ประเด็นถุงสารพิษ ตำรวจยืนยันพบ เพียงถุงซิปล็อกใส 1 ใบ เท่านั้น ส่วนซองยาที่ปรากฏในข่าว เป็นการแบ่งสารออกจากถุงเพื่อส่งตรวจ

ถุงสารดังกล่าวถูกพบ บริเวณหลังหัวนอนชั้นล่าง ใกล้โต๊ะคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดที่นัทลงมานอนบนโซฟา

ผลตรวจยืนยันว่า สารในถุง และสารที่พบในร่าง เป็นชนิดเดียวกันและตรงกันทั้งหมด

ข้อมูลจากโทรศัพท์ของนัท บิ๊ก และต้น รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด สอดคล้องกันว่า มีการนำสารดังกล่าวเข้าไปวางในห้องนั้นจริง


วันที่ 11 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์ เข้าตรวจบ้านอย่างละเอียด โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง แยกกันชี้จุด เพื่อไม่ให้ข้อมูลปะปน

ลำดับผู้เข้าชี้จุดคือ ครอบครัว , ต้น, ไอซ์, กิจ และทีมกู้ภัย ส่วน “บิ๊ก” ไม่ได้มาเนื่องจากติดสอบ

ระหว่างการตรวจสอบ ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ เมื่อรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดจากหลักฐาน มีอาการตัวสั่นด้วยความเสียใจ และบรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปอย่างสะเทือนใจ

มีการเปิดพินัยกรรมแล้ว ยืนยันว่า ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของครอบครัว ไม่ได้ยกให้บุคคลอื่นตามข่าวลือ

นัทเก็บของสำคัญที่คุณพุทธเคยมอบไว้ในตู้เซฟอย่างเรียบร้อย

จากหลักฐานทั้งหมด พุทธ ไอซ์ และครอบครัว ยอมรับข้อสรุปทางคดี ร่างถูกถอนอายัด และเดินหน้าประกอบพิธีทางศาสนาโดยกำหนดการฌาปนกิจ ณ วัดกล้วย บางกรวย จ.นนทบุรี ใ วันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. 68 เวลา 15.00 น. ประชุมเพลิง วันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 68 เวลา 09.00 น. เก็บอัฐิ

โดยในตอนท้ายพุทธอภิวรรณและไอซ์ สารวัตร กล่าวว่า หากรู้ความจริงเร็วกว่านี้ อาจหยุดเหตุการณ์ได้ พร้อมฝากข้อคิดว่า หากรักหรือห่วงใคร อย่ารอเวลา เพราะชีวิตไม่แน่นอน
