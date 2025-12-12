เผยบทสรุปการเสียชีวิต "นัทปง" ครอบครัวยอมรับผล เตรียมจัดพิธีฌาปนกิจ 15 ธ.ค.นี้

เพจดังเผยบทสรุปการเสียชีวิต “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” หลังกู้ข้อมูลวงจรปิดครบทุกมุม ยืนยันอยู่ลำพังขณะเกิดเหตุ ไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย ผลตรวจสารพิษ หลักฐานทุกชิ้นสอดคล้องกัน ครอบครัวยอมรับข้อสรุปทางคดี เตรียมจัดพิธีฌาปนกิจ 15 ธ.ค.นี้
วันนี้ (11 ธ.ค.) เพจอรรถรสเผยบทสรุปคดีการเสียชีวิต “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จากรายการ Phutta Talk (11 ธ.ค. 68) หลังตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกู้ข้อมูลครบทุกมุม ยืนยันช่วงเกิดเหตุอยู่ลำพัง ไม่มีการทำร้าย พร้อมคลี่คลายทุกข้อสงสัย ก่อนครอบครัวเดินหน้าพิธีฌาปนกิจ
ตำรวจภูธรภาค 1 และทีมสืบสวน สามารถกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านได้ครบทุกจุดย้อนหลัง 1 เดือน ภาพทั้งหมดสอดคล้องกับคำให้การพยาน และตอบข้อสงสัยสำคัญได้ครบถ้วน จากภาพวงจรปิดยืนยันว่า ช่วงเกิดเหตุ “ณัฐวุฒิอยู่เพียงลำพัง” ไม่มีบุคคลอื่นเข้าไปในห้อง และ ไม่ปรากฏการทำร้ายร่างกายใด ๆ
กล้องบันทึกชัดเจนตั้งแต่นัทเดินลงจากชั้นบน เลี้ยวเข้าห้องเล็กชั้นล่าง (ห้องเกิดเหตุ) และเหตุการณ์ภายในห้องถูกบันทึกไว้ครบ
กรณีคำให้การว่าได้ยิน “เสียงกรน” ช่วงประมาณ 07.30 น. แพทย์และตำรวจสรุปว่าเป็น ปฏิกิริยาการหายใจเฮือกสุดท้ายของร่างกายจากสารเคมี ไม่ใช่การนอนหลับตามปกติ
รอยเข็มที่พบในร่าง ไม่ใช่การถูกฉีดทำร้าย แต่เกิดจากทีมกู้ภัยพยายามช่วยชีวิต (CPR) นานกว่า 30 นาที และแทงเข็..ให้สารน้ำ–ยากระตุ้นหัวใจ
ประเด็นถุงสารพิษ ตำรวจยืนยันพบ เพียงถุงซิปล็อกใส 1 ใบ เท่านั้น ส่วนซองยาที่ปรากฏในข่าว เป็นการแบ่งสารออกจากถุงเพื่อส่งตรวจ
ถุงสารดังกล่าวถูกพบ บริเวณหลังหัวนอนชั้นล่าง ใกล้โต๊ะคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดที่นัทลงมานอนบนโซฟา
ผลตรวจยืนยันว่า สารในถุง และสารที่พบในร่าง เป็นชนิดเดียวกันและตรงกันทั้งหมด
ข้อมูลจากโทรศัพท์ของนัท บิ๊ก และต้น รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด สอดคล้องกันว่า มีการนำสารดังกล่าวเข้าไปวางในห้องนั้นจริง
วันที่ 11 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์ เข้าตรวจบ้านอย่างละเอียด โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง แยกกันชี้จุด เพื่อไม่ให้ข้อมูลปะปน
ลำดับผู้เข้าชี้จุดคือ ครอบครัว , ต้น, ไอซ์, กิจ และทีมกู้ภัย ส่วน “บิ๊ก” ไม่ได้มาเนื่องจากติดสอบ
ระหว่างการตรวจสอบ ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ เมื่อรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดจากหลักฐาน มีอาการตัวสั่นด้วยความเสียใจ และบรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปอย่างสะเทือนใจ
มีการเปิดพินัยกรรมแล้ว ยืนยันว่า ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของครอบครัว ไม่ได้ยกให้บุคคลอื่นตามข่าวลือ
นัทเก็บของสำคัญที่คุณพุทธเคยมอบไว้ในตู้เซฟอย่างเรียบร้อย
จากหลักฐานทั้งหมด พุทธ ไอซ์ และครอบครัว ยอมรับข้อสรุปทางคดี ร่างถูกถอนอายัด และเดินหน้าประกอบพิธีทางศาสนาโดยกำหนดการฌาปนกิจ ณ วัดกล้วย บางกรวย จ.นนทบุรี ใ วันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. 68 เวลา 15.00 น. ประชุมเพลิง วันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 68 เวลา 09.00 น. เก็บอัฐิ
โดยในตอนท้ายพุทธอภิวรรณและไอซ์ สารวัตร กล่าวว่า หากรู้ความจริงเร็วกว่านี้ อาจหยุดเหตุการณ์ได้ พร้อมฝากข้อคิดว่า หากรักหรือห่วงใคร อย่ารอเวลา เพราะชีวิตไม่แน่นอน