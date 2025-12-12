ตร.เชิญชวนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จพระพันปีหลวง" เที่ยวงานกาชาดประจำปี 2568

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญชวนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมงานกาชาด ประจำปี 2568
วันนี้ (12 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชภารกิจด้านมนุษยธรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่งานกาชาดประจำปี 2568
โดยวานนี้ เวลา 16.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “งานกาชาดประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2568 พร้อมด้วย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมออกร้านภายในงานกาชาด บริเวณโซน 5 โดยมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ ภายในร้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น ยิงปืน ปาโป่ง โยนห่วง และถ่ายรูป ส่วนร้านของสมาคมแม่บ้านตำรวจมีการจับสลากพฤกษากาชาดให้ผู้ร่วมงานได้ลุ้นของรางวัลจำนวนมากด้วย
ประชาชนร่วมงานกาชาด ประจำปี 2568 ได้ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น. และงานกาชาดออนไลน์ www.iredcross.org ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสภากาชาดไทยขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาเที่ยวงานเดินทางโดยขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวก และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงงดใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เพื่อลดปริมาณขยะภายในงาน