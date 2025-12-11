"ดีเอสไอ-ศุลกากร" ยึดบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

MGR Online - ดีเอสไอ-กรมศุลกากร เอาจริง! ปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ยึดกว่า 600,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท
ตามที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างจริงจัง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหมายให้กองคดีภาษีอากร สืบสวนสอบสวนขบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาภายในราชอาณาจักร นั้น
วันนี้ (11 ธ.ค.) เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , น.ส.พิมพ์สุดา เพ็ญแสง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมแถลงข่าวกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้บูรณาการร่วมกับกรมศุลกากร ปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากต่างประเทศผ่านทางด่านศุลกากร
โดยตั้งแต่ปลายปี 2567 ถึงปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกรมศุลกากร ร่วมกันตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้า อะไหล่ น้ำยาและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 591,692 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท และล่าสุดในเดือน พ.ย. - ธ.ค.68 ตรวจยึดสินค้าผ่านแดนในตู้สินค้า รวมทั้งหมด 7 ตู้ พบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวนรวม 46,260 ชิ้น มูลค่ารวม 10 ล้านบาท จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และเป็นของต้องห้ามตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 และประกาศกรมศุลกากรที่ 185/2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ข้อ 6
ทั้งนี้ ของกลางที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว กรมศุลกากรจะได้ประเมินราคาเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินคดี โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปยังตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการพิเศษอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป