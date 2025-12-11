​ “พล.ต.อ.วิสนุ” อดีตจตช.แจงดรามาร่วมเฟรมบุคคลสำคัญในอดีต ยันไม่เคยเอื้อประโยชน์ใคร เผยชี้มูลผิดตำรวจ 3 คดีดังครบก่อนเกษียณ

"พล.ต.อ.วิสนุ" อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ ออกหนังสือชี้แจงกรณีภาพถ่ายร่วมบุคคลมีชื่อเสียงปี 2557 ยันไม่เคยใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ใคร พร้อมเปิดข้อมูลคณะกรรมการฯ ชี้มูลความผิดตำรวจ 3 คดีใหญ่เสร็จสิ้นก่อนเกษียณ ชี้อำนาจสั่งการปัจจุบันอยู่ที่ ผบ.ตร
วันนี้ (11 ธ.ค.) พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ ออกหนังสือชี้แจงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอภาพถ่ายเมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นภาพที่ได้ร่วมถ่ายรูปหมู่และรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งข้าราชการและนักธุรกิจ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยว่า อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่ในสมัยดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือบุคคลในภาพเกี่ยวกับคดีความต่างๆ หรือไม่
พล.ต.อ.วิสนุ ระบุว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เป็นประธานกรรมการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 3 คดีสำคัญ ซึ่งตนและคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและมีความเห็น “ชี้มูลความผิด” ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกราย พร้อมส่งสำนวนให้ ผบ.ตร. พิจารณาโทษแล้ว ดังนี้
1. คดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา (บอส กระทิงแดง) : กรณีพบข้อบกพร่องของตำรวจในการดำเนินคดีอาญา คณะกรรมการฯ ได้สรุปสำนวนและมีมติชี้มูลความผิดวินัยข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) แล้ว
2. กรณี พ.ต.ท.มานะพงษ์ วงศ์พิวัฒน์ (สว.สส.สน.พญาไท) : กรณีการชี้แจงต่อ ก.ต. เรื่องการขอหมายจับและการเพิกถอนหมายจับคดีทุนจีนสีเทา/ยาเสพติด คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและมีมติชี้มูลความผิดตำรวจที่เกี่ยวข้อง เสนอไปยัง ตร. แล้วเช่นกัน
3. กรณี “สารวัตรซัว” และ “นายพล จ”: กรณีพัวพันธุรกิจพนันออนไลน์ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและมีมติชี้มูลความผิดตำรวจที่เกี่ยวข้อง เสนอไปยัง ตร. เรียบร้อยแล้ว
พล.ต.อ.วิสนุ ย้ำว่า การทำงานของตนเป็นการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อตรวจสอบพฤติการณ์ความผิดทางวินัย ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการสอบสวนคดีอาญา และตนได้ดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดผ่านผู้บังคับการกองวินัย ไปยัง ผบ.ตร. เสร็จสิ้นก่อนจะเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนั้น อำนาจการสั่งการปัจจุบันจึงอยู่ที่ ผบ.ตร.
"ตลอดอายุราชการ ผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีมลทิน และไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดรายใดให้พ้นโทษตามกฎหมาย"อดีตจเรตำรวจแห่งชชาติ ระบุ