ค้นบ้าน“นัทปง”พบซอง “ไซยาไนด์” อยู่ที่เดิมตรงกับคำให้การพยาน สั่งเช็กน้ำหนักสารมรณะ เท่าเดิมหรือไม่

ผบก.ศพฐ.1 เผยผลตรวจ บ้านที่เกิดเหตุ“นัทปง” ดับ พบซอง “โพแทสเซียมไซยาไนด์” ในบ้าน ตรงกับที่ “กิตติ”ให้การกับ ตร.ส่งตรวจหาจำนวนน้ำหนักเท่าเดิมหรือไม่
คดีการเสียชีวิตปริศนาของ ณัฐวุฒิ ปงลังการ หรือ “นัทปง” นักข่าวช่อง 8 ภายในบ้านพักย่านบางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งผลชันสูตรพบสารพิษภายในกระเพาะอาหาร กลายเป็นคดีที่สังคมตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวาง และทำให้ตำรวจต้องเร่งคลี่คลายทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญพยานที่อยู่ในคืนเกิดเหตุ เข้ามาตรวจสอบและสอบปากคำอย่างต่อเนื่อง
วันนี้( 11 ธ.ค.) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.เดชระพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.จิรายุส วาณิชกูล รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี พฐ.1 ตำรวจฝ่ายสืบสวน และหน่วยพิสูจน์หลักฐาน 1 ได้เข้าตรวจสอบบ้านของผู้ตายอย่างละเอียด โดยมีการเชิญพยานสำคัญ ได้แก่ นายต้น นายกิตติ และไอซ์สารวัตร รวมถึงพ่อ แม่ และนายเกมส์ น้องชายของผู้ตาย เข้าร่วมตรวจสอบภายในบ้าน ในฐานะผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์คืนเกิดเหตุ ส่วนนายบิ๊ก ได้แจ้งกับตำรวจว่าติดการสอบ จึงไม่สามารถเดินทางมาได้
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง ตรวจเก็บพยานวัตถุทุกจุด ทั้งชั้นล่างและชั้นบน ตั้งแต่ห้องนอน ห้องน้ำ ไปจนถึงตรวจรถยนต์ของผู้ตาย โดยใช้อุปกรณ์ตรวจหาสารเคมี ร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ ลายนิ้วมือ และตรวจหาสารพิษที่อาจเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ทั้งนี้ทีมพิสูจน์หลักฐาน ได้นำรถโมบายแล็บเข้าตรวจสารเคมีในที่เกิดเหตุแบบทันที เพื่อเร่งรัดผลตรวจเบื้องต้น
ผลการตรวจค้นทำให้พบหลักฐานสำคัญ คือ ซองบรรจุไซยาไนด์และถุงกระดาษสีน้ำตาล ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่พยานเคยนำชี้ไว้ก่อนหน้านี้ ตรงกับภาพถ่ายของพนักงานสอบสวนที่บันทึกไว้ในคืนเกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งซองดังกล่าวเข้าตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดว่ามีสารตกค้างหรือไม่
ต่อมา พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 เปิดเผยถึงผลตรวจจากรถโมบายแล็บว่า ซองที่พบภายในบ้าน ยืนยันว่าเป็นสาร “โพแทสเซียมไซยาไนด์” ซึ่งตรงตามข้อมูลที่พยานให้ไว้และตรงกับซองที่นายกิตติเคยมอบให้กับผู้ตาย ตำแหน่งถูกพบยังคงอยู่ในจุดเดิมไม่ถูกเคลื่อนย้าย แม้จะมีกรณีบุคคลนำบางส่วนออกไปตรวจ แต่เป็นการตักตัวอย่างไปเท่านั้น ไม่ใช่นำสารทั้งหมดออกไป และซองที่พบเป็นถุงซิปใบเดียวกับที่พนักงานสอบสวนบันทึกภาพไว้ตั้งแต่แรก ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนสารได้ ต้องรอผลตรวจละเอียดจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
หลังเสร็จสิ้นการตรวจ นายกิตติถูกนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.บางกรวย ขณะเดียวกันพ่อ แม่ และนายเกมส์ น้องชายของผู้ตาย ก็ถูกเชิญไปให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดี ส่วนพยานคนอื่น ๆ จะถูกเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด
ด้าน พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 เผยว่า จากนี้จะรอผลพิสูจน์จากพิสูจน์หลักฐาน 1 และผลตรวจวัตถุพยานจากศพ รวมถึงข้อมูลจากกล้องวงจรปิด เพื่อนำทั้งหมดมาประกอบการสรุปสาเหตุการเสียชีวิต ยืนยันว่าซองไซยาไนด์ ที่ตรวจพบยังอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ถูกแตะต้อง และเป็นชนิดเดียวกับที่พยานระบุว่าเคยนำมาให้ผู้ตายก่อนเกิดเหตุ
คดีนี้จึงมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถยืนยันการพบ “โพแทสเซียมไซยาไนด์” ภายในบ้านผู้ตาย ซึ่งเป็นสารเดียวกับที่พบในร่างกายของนัทปง และเป็นจุดที่พยานให้ข้อมูลไว้อย่างตรงกันทุกประเด็น ทำให้ตำรวจเร่งสอบสวนต่อทั้งเส้นทางของสารพิษ ผู้เกี่ยวข้อง และลำดับเหตุการณ์ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิต โดยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งออกจากการสอบสวนในขณะนี้