รมว.ยธ. เปิดโครงการ “อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมต้านยาเสพติด” ตั้งเป้าดูแลผู้เสพ 6 หมื่นรายทั่วประเทศ

MGR Online - กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ผนึกกำลัง “อาสาสมัครคุมประพฤติ” 5,000 คน ลุยต้านยาเสพติด ตั้งเป้าดูแลผู้เสพ 61,000 รายทั่วประเทศ
วันนี้ (11 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลังอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมต้านยาเสพติด” และนำผู้เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต้านยาเสพติด พร้อมปล่อยขบวนอาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ เปิดปฏิบัติการแก้ปัญหายาเสพติดระดับชุมชน Kick-off โครงการ “รวมพลังอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมต้านยาเสพติด” ผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ 5,000 คน ลงพื้นที่ดูแล สอดส่อง และช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด 10,000 ราย เป็นระยะแรก พร้อมตั้งเป้าขยายการติดตามทั่วประเทศ 61,000 รายในปีงบประมาณ 2569 เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน “ของขวัญปีใหม่ 2569” ของกรมคุมประพฤติ ที่มุ่งส่งมอบความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นของพิธี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน กล่าวถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต้านยาเสพติดอย่างเป็นทางการ
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดไม่อาจแก้ได้ด้วยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” ซึ่งถือเป็นพลังหลักของภาคประชาชนในชุมชน ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดและป้องกันการหวนกลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างใกล้ชิด
“อาสาสมัครคุมประพฤติ คือพลังสำคัญที่จะเป็นแนวหน้าในชุมชนในการดูแลผู้กระทำผิดด้วยความเสียสละ และเป็นกำลังหลักในการสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน” รมว.ยุติธรรม กล่าว
ด้าน ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกรมคุมประพฤติ มีอาสาสมัครคุมประพฤติกว่า 46,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ และในปี พ.ศ. 2569 นี้เป็นวาระครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ยกระดับบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็น “กลไกหลักด้านต้านยาเสพติดในชุมชน” อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยการดำเนินโครงการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ครอบคลุมทั้งการติดตาม ฟื้นฟู และป้องกันการกระทำผิดซ้ำ เพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ปลอดภัยจากภัยยาเสพติดในระยะยาว
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม คาดหวังว่า โครงการนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน ช่วยสร้างความปลอดภัย ลดปัญหายาเสพติด และสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ที่หลงผิดได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน