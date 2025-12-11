คุม 5 พยาน เพื่อนสนิท“นัทปง” ตรวจบ้านที้เกิดเหตุ คลายปม เสียชีวิต ฆ่าตัวตาย-ฆาตกรรม

ตำรวจคุมเข้ม! พาพยานสำคัญ 5 ราย เข้าตรวจบ้าน “นัทปง” ขณะ พฐ.ลุยนำรถตรวจสารพิษหาหลักฐานสรุปคดี หาปมเสียชีวิต ฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม
วันที่ 11 ธ.ค. 68 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.เดชระพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.จิรายุส วาณิชกูล รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี และพ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) และตำรวจฝ่ายสืบสวน ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบ้านของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปี ผู้สื่อข่าวช่องดังที่เสียชีวิตปริศนา ภายในทาวน์โฮม ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
บริเวณบ้านยังถูกปิดกั้นด้วยเทป Police Line โดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจมากกว่า 10 นาย คุมเข้มตั้งแต่ปากซอย เพื่อกันพื้นที่และรักษาสภาพจุดเกิดเหตุอย่างเคร่งครัด ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเตรียมทำการตรวจหาสารพิษ การเก็บดีเอ็นเอ และค้นหาร่องรอยต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างละเอียดร่วมกับญาติผู้เสียชีวิต
นอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลสำคัญซึ่งเป็นเพื่อนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต ได้แก่ นายต้น, นายกิตติ รวมถึง ไอซ์ สารวัตร ซึ่งตำรวจได้พามายังจุดเกิดเหตุเพื่อชี้ตำแหน่ง ตรวจสอบข้อมูล และประกอบสำนวนคดีตามไทม์ไลน์ที่ได้ให้การไว้ก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกัน นายบิ๊ก ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดอีกรายได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ก่อนหน้านี้ติดการสอบจึงไม่สามารถเดินทางมาได้ภายในวันนี้
พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 เปิดเผยว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำพนักงานสอบสวน พร้อมชุดพิสูจน์หลักฐาน พฐ.1 และญาติผู้เสียชีวิต เข้าตรวจสอบบ้านจุดเกิดเหตุอีกครั้ง โดยมีหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานรวม 4 หน่วยงานร่วมปฏิบัติการ ทั้งการตรวจหาสารเคมี สารพิษ ลายนิ้วมือแฝง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และสำรวจพื้นที่จุดพบศพอย่างละเอียด โดยให้ญาติร่วมเป็นพยานในการนำชี้ทุกขั้นตอน เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุโดยตรง
พล.ต.ต.อรรถพล กล่าวต่อว่า วันนี้ พฐ.ได้นำรถตรวจสารเคมีเข้ามาตรวจเบื้องต้น ซึ่งสามารถเห็นผลได้ทันทีในหลายส่วน ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำพยานสำคัญทั้ง 5 ราย เข้าร่วมตรวจสถานที่จริง ได้แก่ 1.ต้น 2.กิตติ 3.ไอซ์ และ 4.น้องชายของผู้เสียชีวิต เป็นผู้นำชี้ที่เกิดเหตุ โดยให้เข้าตรวจทีละคนตามลำดับ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับสำนวนก่อนหน้า แต่ บิ๊ก ยังไม่ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบในวันนี้