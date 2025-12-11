ศาลฎีกายืน ยกฟ้อง "กานต์"ภรรยาเสก โลโซ ไม่หมิ่นประมาท "อีฟ- แม็กซิม"ปมเปิดเพลงมีถ้อยคำไม่เหมาะสม

ศาลฎีกาพิพากษายืน ยกฟ้อง "กานต์-วิภากร"ไม่หมิ่นประมาท "อีฟ- แม็กซิม" เจ้าตัวขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรม ห่วง "เสก-โลโซ"เครียดอยู่ในเรือนจำ รอไปเยี่ยมแจ้งคดียกฟ้อง
เมื่อเวลา 09.30.น.วันนี้ 11 ธ.ค. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีดำ อ.2828/2562 ที่ น.ส.อภิสร์ญา พัฒนวรทรัพย์ หรือ "อีฟ แม็กซิม" อดีตรองมิสแม็กซิมไทยแลนด์ 2008 และเป็นอดีตภรรยานายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ ร็อกเกอร์ชื่อดังเป็นโจทก์ฟ้อง นางวิภากร ศุขพิมาย หรือ "กานต์" ภรรยา "เสก โลโซ" , บริษัท ลัสเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และนายรัฐนนท์ เจียงวิเชียร นักแต่งเพลง เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐาน หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาฯ
กรณี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ จำเลยที่ 1 ได้นำเพลงที่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ใช้ให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้แต่ง เปิดในการที่จำเลยที่ 1 แพร่ภาพสด (Live) หรือถ่ายวิดีโอทางโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยที่ 1 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ในชื่อว่า Wiphakorn Karn ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ใช้ โดยลักษณะเนื้อเพลงดังกล่าวเป็นการกล่าวหาโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบ ลักษณะลดคุณค่าโจทก์และบุคคลทั่วไปที่พบเห็นเข้าใจว่าโจทก์คือคนไม่ดี ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายจากสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และสำเนาข้อความเนื้อเพลงที่โจทก์บันทึกจากการฟังการแพร่ภาพสด (Live) หรือถ่ายวิดีโอของจำเลยที่ 1 ด้วย เหตุเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร เกี่ยวเนื่องกัน
ศาลไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องคดีไว้พิจารณา
พวกจำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
คดีนี้ศาลชั้นต้น เห็นว่าพิพากษาจำคุก นางวิภากร จำเลยที่ 1 รวม 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ส่วนจำเลยที่ 2 บริษัท ลัสเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ปรับเงิน 50,000 บาท และนายรัฐนนท์ จำเลยที่ 3 จำคุก 6 เดือน ให้รอลงอาญา 2 ปี ปรับ 20,000 บาท
พวกจำเลยยื่นอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของฝ่ายจำเลยมีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ อุทธรณ์พวกจำเลยฟังขึ้น ที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษพวกจำเลยมานั้น ศาลอุทธรณ์ ไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับยกฟ้อง
โจทก์ยื่นฎีกา ขอให้ลงโทษพวกจำเลยด้วย
ศาลฎีกาตรวจสำนวนและปรึกษากันแล้วเห็นว่า แม้เนื้อหาของเพลงที่นางวิภากร จำเลยที่ 1 เปิดทางสื่อออนไลน์จะทำให้ผู้รับฟังสามารถเชื่อมโยงได้ว่า เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่พอใจระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 แต่การกระทำและถ้อยคำที่จำเลยที่ 1 พูดในเพลงไม่ถึงขนาดเป็นการใส่ความโจทก์ เป็นเพียงการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรเท่านั้น จึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และไม่จำต้องวินิจฉัยการกระทำของจำเลยที่ 2-3 และฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน
ภายหลังนางวิภากร ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ศาลตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์ ตนรู้สึกว่ายุติธรรมแล้ว และขอขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตา และสิ่งที่ฟ้องเกิดจากเพลงที่ตนเปิดให้ผู้สื่อข่าวฟัง มันไม่มีอะไรเลย สิ่งที่ตนทำไปอาจจะเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตนทราบอีกว่าคู่กรณีของตนได้ฟ้องที่ศาลอาญามีนบุรีอีกด้วย ซึ่งจะอิงตามผลของศาลฎีกานี้ หากศาลฎีกายกฟ้อง คู่กรณีก็จะไปยื่นถอนคดีที่อีกศาลเช่นกัน
เมื่อถามถึงกรณีของนายเสกสรรค์ หรือ เสก โลโซ ที่มีการส่งจดหมายออกมาจากเรือนจำเพื่อขอยุติการทำงานภายนอก นางวิภากร กล่าวว่า ตัวของนายเสกสรรค์ มีความเครียดอย่างมาก ประกอบกับมีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง อย่าง ไบโพล่า และโรคซึมเศร้า คนที่อยู่ข้างในไม่ใครสบายอย่างแน่นอน โดยทางบ้านมีความกังวลใจ เนื่องจากมีตัวอย่างนักโทษที่มีอาการคล้ายกัน ได้ทำร้ายตัวเอง ซึ่งขณะอยู่ภายในเรือนจำ นายเสกสรร ได้ทำกิจกรรมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และทำประโยชน์ในการสอนดนตรี และสอนหนังสือให้ผู้ต้องขังคนอื่น วันละ 6 ชั่วโมง รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ จนทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียด รวมถึงเรื่องกีฬาซีเกมส์ ที่จะนำตัวนายเสกสรรไปเล่นในพิธีเปิดในนามผู้ต้องขังหรือตัวแทนของราชทัณฑ์ ซึ่งตัวของนายเสกสรรไม่ต้องการทำแบบนั้น แต่ต้องการออกไปในนามของเสก โลโซมากกว่า
นางวิภากร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีภาพนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีร้องเพลงกับนายเสกสรรค์ นั้นตนยังไม่ทราบเรื่อง เพราะไม่ได้เข้าเยี่ยมมานานกว่า 10 วันแล้ว และการเข้าเยี่ยมแต่ละครั้ง มีความยากลำบากกว่าเดิมเนื่องจากภายหลังที่มีข่าวเรื่องของกลุ่มจีนเทา ทำให้ราชทัณฑ์เข้มงวดกับเรื่องการเยี่ยมญาติมากกว่าเดิม และขอยืนยันว่าเวลาที่ตนเข้าเยี่ยมก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใด ๆ ตอนนี้ตนเป็นห่วงเพราะนายเสกสรรค์ทำงานหนักมาก เพราะทางราชทัณฑ์ต้องการอะไรก็สั่งนายเสกสรรค์เหมือนเป็นคนใช้ เพราะกังวลในเรื่องของการเพิ่มโทษหรือสิทธิ์ในการลดโทษ และช่วงหลังมีอาการเครียดจนทานอาหารได้น้อยลง และกักตัวอยู่ในห้องขัง เนื่องจากราชทัณฑ์ไม่อนุญาตให้ลูกหรือทีมงานเข้าเยี่ยมรวมถึงเป็นห่วงคดีของตนในวันนี้ เพราะกลัวว่าจะติดคุกทั้งพ่อทั้งแม่จนไม่มีใครดูแลลูกและญาติคนอื่น อย่างไรก็ตามตนไม่ได้กล่าวล่วงเกินราชทัณฑ์หรือเจ้าหน้าที่ แต่อยากฝากไปว่าต้องปรับปรุงการดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
นางวิภากร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตนอยากฝากขอบคุณแฟนคลับของนายเสกสรรค์ไม่เคยรังเกียจที่เจ้าตัวกลายเป็นผู้ต้องขัง ต้องไปอยู่ภายในเรือนจำ แฟนคลับทุกคนคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้นายเสกสรรค์มีแรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตต่อ ตนได้นำข้อความความคิดถึงไปบอกเจ้าตัว และหลังจากนี้ก็จะหาเวลาไปบอกผลคดีของตนในวันนี้รวมถึงกำลังใจจากแฟนคลับภายนอกด้วย