ตม.คุมได้แล้ว แก๊งจีนเทาก่อจลาจลห้องกักตัวที่แม่สอด รวบหัวโจก 15 ราย

รอง ผบช.สตม.เผย เจ้าหน้าที่ ตม.สามารถควบคุมเหตุแก๊งจีนเทาก่อจลาจลในห้องกักตัวที่แม่สอดไว้ได้แล้ว พร้อมจับกุมหัวโจกชาวจีนได้ 15 ราย
จากกรณี กลุ่มจีนหลบหนีเข้าเมือง ที่ถูกกักตัว จากการถูกจับกุมหลังหลบหนีการกงวาดล้างคาสิโน แหล่งสแกมเมอร์ผิดกฎหมายของรัฐบาลเมียนมาร์ผ่านแดนเข้าไทย ทาง อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ ตม. และหน่วยงานความมั่นคง ดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมือง โดยอยู่ระหว่างรอการส่งกลับจีน และได้ก่อเหตุจลาจลทำลายห้องควบคุม สิ่งของหลวง หวังหลบหนีการส่งกลับ ตามที่สื่อต่างๆ เผยแพร่ข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (10 ธ.ค.) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม.เปิดเผยว่า สืบเรื่องจากเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.20 น. มีชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มหลบหนีข้ามแดนมาจากฝั่งเมียนมาร์ หลังการกวาดล้างคาสิโนและแหล่งสแกมเมอร์ในเขตเมียวดีอย่างหนัก และถูกทางการไทยจับกุมไว้ได้ โดยอยู่ระหว่างกักตัวรอการเนรเทศส่งกลับ ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ แห่งที่ 2 ตม.จว.ตาก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 325 คน
ได้ก่อเหตุรวมกลุ่มประท้วง และพยายามที่จะทำลายลูกกรงเหล็กของห้องควบคุม โดยใช้มือเปล่าและของใช้ติดตัวตามสิทธิ์เท่าที่มี ก่อเหตุความวุ่นวาย โดยเริ่มจากการทะเลาะวิวาทกันเองในพื้นที่ควบคุม และบานปลายจากการปลุกระดมกันในห้องควบคุม
ซึ่งทาง พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 ได้สั่งการให้ ตม.จว.ตาก ประสานงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อาทิ สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก เจ้าหน้าฝ่ายทหาร ฉก.ราชมนู และเทศบาลท่าสายลวด นำรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เตรียมพร้อม ณ สถานที่เกิดเหตุ และเฝ้าระวังสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อประเมินการตอบโต้ตามหลักทางยุทธวิธี
โดย ตม.จว.ตาก ได้จัดล่ามเข้าเจรจา ระหว่างนั้น มีการทำลายประตูห้องควบคุมชั้นใน และมีการทำลายระบบกล้องวงจรปิด เพื่อปิดกั้นการสังเกตุการณ์ของ จนท. และเริ่มใช้กำลังก่อเหตุทำลายสิ่งกีดกั้นในอาคาร
ทาง จนท.ประเมินแล้ว เกรงว่า เหตุการณ์จะบานปลาย จึงได้สั่งยกระดับจึงยกระดับการใช้กำลัง โดยตัดไฟอาคาร และใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อระงับเหตุ
กระทั่งเวลา 04.30 น. ของวันนี้ จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ผู้ต้องกักทุกรายยอมจำนน และพบว่า มีผู้บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นชวนเหตุของการก่อจลาจล 1 รายคือ นายเฉียน ยุย เซียง สัญชาติจีน ได้รับบาดเจ็บมีแผลเปิดบริเวณศีรษะ หลายแห่งเจ้าหน้าที่นำส่ง รพ.แม่สอด เพื่อรับการรักษาตามสิทธิโดยเร็ว
เหตุดังกล่าว พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 เร่งตรวจสอบเอาผิดกับหัวโจก เพื่อดำเนินคดีโดยเด็ดขาด เพราะถือว่า กล้าก่อเหตุทำลายสิ่งของราชการในประเทศไทยโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย และสั่งให้แยกขังผู้ต้องกัก ด้วยการยกระดับเป็นห้องขังผู้ต้องหา โดยขอการสนับสนุนจาก สภ.ต่างๆในพื้นที่ จ.ตาก พร้อมเร่งประสาน สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งดำเนินการรับตัวกลุ่มจีนเหล่านี้กลับประเทศโดยเร็ว
ซึ่ง บก.ตม.5 ได้มีการควบคุมตัวหัวโจกชาวจีน 15 คน ดำเนินคดีข้อหา ทำให้เสียทรัพย์ โทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบว่า มีผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย หรือทำลายทรัพย์สิน เพิ่มอย่างไร จะดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุดทุกราย รวมถึง มีการบันทึกข้อมูลไบโอเมทริกซ์ของผู้ต้องกักต่างด้าวทุกคนไว้ เพื่อขึ้น แบล็คลิสต์ เป็นคนต้างห้ามเข้าไทยในระบบ ตม.ทุกรายต่อไป