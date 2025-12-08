ก.พ.ค.ตร.มติเอกฉันท์ ยกคำร้องอุทธรณ์ "โจ๊ก" กับพวก ปมถูกไล่ออก ชี้ คำสั่ง "บิ๊กต่าย" ชอบด้วยกฎหมาย

ก.พ.ค.ตร.มีมติเอกฉันท์ ยกคำร้องอุทธรณ์ "โจ๊ก" กับพวก ถูกไล่ออกปมพัวพันเว็บพนัน ชี้ คำสั่ง "บิ๊กต่าย" ชอบด้วยกฎหมาย ใช้ดุลพินิจเหมาะสม
วันนี้ (8 ธ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ หรือ ก.พ.ค.ตร.ได้มีคำวินิจฉัยกรณีพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร.กับพวกรวม 5 ราย ยื่นอุทธรณ์กรณีพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่ง ตร.ที่ 159/2568 ลงวันที่ 11 มี.ค.2568 เรื่องลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ 5 ราย ได้แก่ 1.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. 2.พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา 3.พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รอง ผกก.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 4.ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่จราจร) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร. และ5.ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.
เนื่องจากมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บ พนันออนไลน์ BNKMASTER และถูกดำเนินคดีอาญา ตามคดีอาญาที่ 391/2566 ของ สน.เตาปูน พร้อมทั้งถูกศาลอาญาออกหมายจับในความผิดฐาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ม.112 (6)(9) ประกอบม.111 (1) (2) (15) และ (16) นั้น
เเหล่งข่าวจากก.พ.ค.ตร. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก.พ.ค.ตร.ได้ลงมติเอกฉันท์ 6 : 0 วินิจฉัย ว่า การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ เป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ดังนั้น คำสั่งสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 159/2568 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2568 ที่ลงโทษไล่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กับพวก ออกจากราชการ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงวินิจฉัยยกอุทธรณ์
โดยการประชุมลงมติครั้งนี้มี ก.พ.ค.ตร. 6 ท่าน เข้าร่วมประชุม ขาดเพียงพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ที่ได้ถอนตัวไปตั้งแต่แรก เนื่องจากเคยเป็นคู่ขัดแย้งกับพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ โดยภายหลังก.พ.ค.ตร.มีคำวินิจฉัยเสร็จสิ้น ได้ส่งผลการพิจารณาให้กับพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กับพวก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตามพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กับพวก ยังสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีกับศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 90 วันหลังทราบมติก.พ.ค.ตร.