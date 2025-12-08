"เวย์" ดอดให้ข้อมูลเครื่อง ledger-nano-x ตร.ออกหมายเรียกให้ปากคำ11 ธ.ค.อีกครั้ง

"เวย์ ไทเทเนี่ยม" ดอดพบตำรวจให้ข้อมูลเครื่อง ledger-nano-x ปอศ.ออกหมายเรียกมาให้ปากคำ11 ธ.ค.นี้อีกครั้งจับตา! ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับ"นานา"หรือไม่?
วันนี้ (8 ธ.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. กล่าวว่า ในวันนี้ นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม พร้อมทนายความ ได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. จริง แต่เป็นการมาเข้าพบเกี่ยวกับเรื่องของเครื่อง ledger-nano-x (hardware wallet) หรือ เครื่องเก็บเงินดิจิทัล ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เมื่อครั้งจับกุม นางไรบีนา อินทชัย หรือ นานา ไรบีนา ผู้เป็นภรรยา ที่บ้านพักก่อนหน้านี้
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า ในวันนี้ยังไม่มีการสอบปากคำนายปริญญา เกี่ยวกับเรื่องทางคดีอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด แต่ในวันพรุ่งนี้ (9 ธ.ค.) ทางพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. จะทำการออกหมายเรียกนายปริญญา ครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งให้เจ้าตัวมาเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน แต่เนื่องจากเจ้าตัวเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ จึงได้ตกลงนัดหมายเข้าให้ปากคำในวันที่ 11 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ ส่วนในวันดังกล่าวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานายปริญญา เลย หรือ จะเป็นแค่เพียงการสอบปากคำในฐานะพยาน ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง