ผบ.เรือนจำสงขลา ให้ผู้คุมนำผู้ต้องขัง 23 คน ออกช่วยกวาดขยะ ทำความสะอาดโรงเรียนในเมืองหาดใหญ่

ผบ.เรือนจำสงขลา ให้ผู้คุมนำผู้ต้องขัง 23 คน ออกช่วยกวาดขยะ ขนย้ายสิ่งของ ล้างพื้นอาคารเรียนในอ.หาดใหญ่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ด้านผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ให้ช่วยทำชุดถุงยังชีพแจกขาวบ้านเทศบาลเมืองคลองแห
วันนี้ 8 ธ.ค. 2568 นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอภิเชษฐ์ นุ่มน่วม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายวีระยุทธ ทิพย์มณี เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานและนายพชร แก้วมณี นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ นำผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอก รวม 23 คน ออกช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วม กวาดขยะ ขนย้ายสิ่งของเสียหายจากน้ำท่วมล้างพื้นอาคารห้องเรียนห้องสุขา อ่างล้างหน้า โรงอาหาร โรงเรียนวัดท่าแซ ถนนท่าแซ ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ด้านการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
ด้านนายอนุสรณ์ มณีแดง ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ นีสกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายศราวุฒิ ชนะภัย , นายวัจนะ ไชยปัญญา , นายปัณณธร กวินคงวุฒิ , นายณรงค์พงษ์ ไตยวงค์ และนายอธิภัทร รัตนอรุณ ควบคุมผู้ต้องขัง จำนวน 20 คน ไปช่วยสนับสนุนกำลังร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ เพื่อจัดทำชุดถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนแต่ละชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ นีสกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง นำคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายศราวุฒิ ชนะภัย , นายวัจนะ ไชยปัญญา , นายปัณณธร กวินคงวุฒิ , นายณรงค์พงษ์ ไตยวงค์ และนายอธิภัทร รัตนอรุณ ควบคุมผู้ต้องขัง เข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นฟูความเสียหายภายในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห และศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ได้นำผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าช่วยเหลือสนับสนุนกิจการต่างๆ เป็นไปตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในการใช้ศักยภาพของหน่วยงานและผู้ต้องราชทัณฑ์ในการทำคุณประโยชน์ตอบแทนสังคมที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการนำผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ