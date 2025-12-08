ศาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เลื่อนนัดทุกคดี 8-9 ธ.ค.นี้ เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา แนะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อราชการแทนการเดินทางมาศาล
วันนี้ (8 ธ.ค.) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ซึ่งอยู่ที่จ.ศรีสะเกษ ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีความรุนแรงจากการยิงปะทะกันระหว่างทหารทั้งสองฝ่าย ศาลจังหวัดกันทรลักษ์เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของคู่ความหรือประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงเห็นสมควรออกประกาศเรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดี ดังนี้
ข้อ 1. คดีที่นัดไว้ในวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2568 ให้เลื่อนนัดทุกคดี โดยกำหนดวันนัดใหม่ในเวลาที่เหมาะสม สำหรับคดีที่มีการนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลสูงให้เลื่อนคดี เว้นแต่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 2. ในระหว่างวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2568 คดีแพ่ง และคดีผู้บริโภค ให้ยื่นฟ้องและคำร้องผ่านระบบ Cios และระบบ e-filingโดยสามารถยื่นคำฟ้องหรือหรือคำร้องผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ E-mail : ktlc@coj.go.th
ข้อ 3. ในระหว่างวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2568 คดีอาญาที่ผู้ต้องหาได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ศาลอาจนัดให้ผู้ประกันนำผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควร หรือรายงานตัวต่อศาลทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดแทนการเดินทางมาศาลหากคู่ความที่มีข้อสงสัย ให้ติดต่อศาลจังหวัดกันทรลักษ์ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-810725 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ktlc@coj.go.th และขอให้ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568