ปอศ.ประสานแบงก์ตรวจสอบเส้นเงิน "นานา" โยง "เวย์ ไทเทเนี่ยม"หรือไม่?

ตำรวจ ปอศ. ประชุมคดี "นานา ไรบีนา" ประสานข้อมูลธนาคารตรวจสอบเส้นทางเงิน โยงเอี่ยว "เวย์ ไทเทเนี่ยม"หรือไม่
วันนี้ ( 8 ธ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ.กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าคดี "นานา ไรบีนา"ว่า วันนี้ได้มีการประชุมคณะทำงานทั้งฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวน เพื่อรวบรวมรายละเอียดที่ได้มีการแบ่งงานกันทำในเรื่องของเส้นทางการเงิน รวมถึงพยานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้น มีผู้เสียหายบางรายกล่าวพาดพิงไปถึง “เวย์ ไทเทเนี่ยม” ว่าได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนลงทุนหลักล้านบาท โดยมีพฤติกรรมเดียวกับ นานา ไรบีนา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงเส้นทางการเงินว่าเวย์ ไทเทเนี่ยม มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด
พ.ต.อ.นิตติโชติ กล่าวว่าส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีผู้เสียหายถูกเวย์ ไทเทเนียม ชักชวนลงทุนเป็นเงิน 50 ล้านบาท นั้น ตนก็ทราบจากข่าวเช่นกัน แต่จากการสืบสวนสอบสวนยังไม่ปรากฏผู้เสียหาย โดยในวันพรุ่งนี้ (9 ธันวาคม) จะมีผู้เสียหายบางส่วนเข้ามาให้การเพิ่มเติม และจะมีการสอบในประเด็นเงิน 50 ล้านบาทด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเวย์ ไทเทเนียม เพิ่มเพื่อตรวจสอบว่า มีความผิดใดหรือไม่ ส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้และมีทะเบียนขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ส่วนใดที่ไม่มีทะเบียนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ต้องมาสำแดงว่าได้มาช่วงไหน เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ อย่างไรก็ตามตำรวจได้มีการส่งรายงานไปยัง ปปง. แล้วเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดมูลฐานเข้าข่ายการฟอกเงิน
เมื่อถามว่าขณะนี้พบเส้นทางการเงินในคดีนี้มากน้อยเพียงใด พ.ต.อ.นิตติโชติ ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน และเร่งรัดขอข้อมูลไปยังธนาคารแต่ยังได้ไม่ครบ ส่วนเส้นทางการเงินที่ปรากฏชัดเชน คือ อยู่ใน 4 ธุรกิจของนานา ไรบีนา
ส่วนที่ทนายความมีการโต้ว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฉ้อโกงแต่เป็นการกู้ยืมเงิน พ.ต.อ.นิตติโชติ ระบุว่า ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่เขานำมาพิสูจน์ แต่เราได้รับข้อมูลและได้รับพยานหลักฐานมาจนนำไปสู่การออกหมายจับและนำไปสู่การควบคุมตัว นานา ไรบีนา และในวันแรกที่มีการควบคุมตัวนานา ไรบีนา ยังไม่สามารถชี้แจงได้ และขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อน ซึ่งขณะนี้นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดิม ส่วนมูลค่าความเสียหายขณะนี้ยืนยันว่า ยังมีมูลค่าอยู่ที่ 195 ล้านบาท ส่วนที่ทนายความบอกว่า ความเสียหายอยู่ที่ 150 กว่าล้านบาท และบอกว่าไม่ใช่คดีอาญา จะต้องนำหลักฐานมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน
พ.ต.อ.นิตติโชติ กล่าวต่อว่าส่วน พอลล่า เทเลอร์ และ เจนสุดา ปานโต นักแสดงที่เป็นเพื่อนกับ นานา และผู้เสียหาย ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว ขณะที่วันนี้ทาง เวย์ ไทเทเนียม และนานา ไรบีนาได้นัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยไม่ได้ระบุเวลาว่าเข้าพบช่วงไหน