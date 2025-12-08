xs
xsm
sm
md
lg

ตร.ทล.อำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัย ปชช.อพยพ หลังเกิดเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัยชาวบ้านตามแนวชายแดนตลอดเส้นทางอพยพ หลังเกิดเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

วันนี้ ( 8 ธ.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ดำเนินการตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง โดยเฉพาะในการดูแลด้านการจราจรเพื่อนำประชาชนอพยพเข้าสู่ที่พักพิงปลอดภัย จากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีการปฏิบัติดังนี้

1.ควบคุมและอำนวยการจราจรบนทางหลวงสายหลัก

2.การจัดตั้งจุดตรวจร่วมและการรักษาความปลอดภัยเส้นทาง

3.การสนับสนุนขบวนอพยพและขบวนลำเลียงสิ่งของจำเป็น

4.การสนับสนุนข้อมูลเส้นทางและสภาพจราจรแบบเรียลไทม์

5.การเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนบนถนนยุทธศาสตร์

6.การฟื้นฟูและดูแลเส้นทางหลังเหตุการณ์

โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา ภาพรวมการอพยพของประชาชนมีประมาณมากขึ้นในทุกพื้นที่ คาดว่าจะสามารถอพยพประชาชนได้ 100% ภายในช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งจากข้อมูลจากตำรวจภูธรภาค 3 เมื่อเวลา 08.00 น. สามารถอพยพประชาชนใน 4 จังหวัดไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว จำนวน 49,860 ราย







ตร.ทล.อำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัย ปชช.อพยพ หลังเกิดเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
ตร.ทล.อำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัย ปชช.อพยพ หลังเกิดเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
ตร.ทล.อำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัย ปชช.อพยพ หลังเกิดเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
ตร.ทล.อำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัย ปชช.อพยพ หลังเกิดเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
กำลังโหลดความคิดเห็น