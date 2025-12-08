"สันธนะ"แจ้งความนักเที่ยวถูกแก๊งดังย่านคลองตัน ชักปืนยิงในห้องน้ำ โรงเหล้าชื่อดังซอยมหาดไทย

"สันธนะ" อดีตตำรวจสันติบาล รุดแจ้งความแทนเหยื่อถูกแก๊งวัยรุ่นชื่อดังย่านคลองตัน ชักปืนยิงนักเที่ยวในห้องน้ำ โรงเหล้าชื่อดังซอยมหาดไทย
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 6 ธ.ค.ที่สน.วังทองหลาง นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อายุ 66 ปี อดีตนายตำรวจสันติบาล เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.ยศวัจน์ อริยนวศรีกุล สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง เพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานดำเนินคดีในข้อหา"พยายามฆ่า" กับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นคนรู้จักกับ นายสันธนะ เหตุเกิดภายในห้องน้ำโรงเหล้าชื่อดังในซอยมหาดไทย หรือซอยลาดพร้าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. ช่วงดึกหลังตีสองของวันที่ 5 ธ.ค.2568
นายสันธนะ กล่าวว่า มีผู้เสียหาย ได้ถูกกลุ่มคนร้าย ซึ่งมี "ไอ้เหม่ง" เป็นคนสั่งการลักษณะเป็นขาใหญ่ ได้เข้าไปเที่ยวในสถานบริการดังกล่าว เพียงคนเดียว โดยผู้เสียหายกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ มีเรื่องระหองระแหงกันมาก่อน กระทั่งขณะผู้เสียหายเข้าห้องน้ำ ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุได้รอจังหวะและตามผู้เสียหายไปในห้องน้ำ ก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียหาย 1 นัด แน่นอนว่าต้องประสงค์ต่อชีวิต ทำให้มีการต่อสู้กัน หลังเกิดเหตุผู้เสียหายหลบหนีออกมา ส่วนคนร้ายได้นั่งรถตู้อัลพาร์ดสีดำหลบหนีไปเช่นกัน ผู้เสียหายรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจึงแจ้งมาให้ช่วย
นายสันธนะ กล่าวอีกว่า ผู้ก่อเหตุ ตำรวจนอกเครื่องแบบซึ่งเป็นตำรวจชุดสืบสวนที่อยู่ในร้าน เกรงว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะรู้จักกัน ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอให้ตำรวจสน.วังทองหลาง ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้เสียหายไว้แล้ว
"อย่าเก่งเฉพาะกับผมอดีตตำรวจ วันนี้อยากรู้ว่าจะมีปัญญาไปจับกุมคนร้ายกลุ่มนี้ได้ไหม ผมเป็นตำรวจเลี้ยงโจรไม่ปฎิเสธ แต่วันนี้โจรเลี้ยงตำรวจ ทำไมถึงปล่อยให้มันลอยนวลอยู่.."
นายสันธนะ กล่าวว่า ไม่อยากพูดว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใคร แต่สื่อรู้จัก แต่ทำไมกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้หากินเรียกเก็บค่าคุ้มครอง ตนมีข้อมูลผู้ก่อเหตุทั้งหมด และคนเอาข้าวกล่องไปส่งให้ตนตอนถูกจับที่ สน.ทองหล่อ แต่ทำไมยังช่วยเหลือปกปิดปล่อยคนร้ายก่อเหตุแล้วกลับไปนอน ทั้งนี้ตนอยากให้พนักงานสอบสวนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อดูภาพวงจรปิดและร่องรอยการยิง โดยพนักงานสอบสวนได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
มีรายงานว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นแก๊งชื่อดังย่านคลองตัน ที่เคยทะเลาะวิวาทกับ นายสันธนะ หรืออดีต พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ ในท้องที่ สน.ทองหล่อ มาก่อนหน้านี้