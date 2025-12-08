"เวย์ ไทเทเนี่ยม" เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.บ่ายนี้

ตำรวจ ปอศ.ประชุมติดตามความคืบหน้า-แบ่งงานคดี "นานา ไรบีนา"ด้าน"ทนายสายหยุด" จ่อพา "เวย์ ไทเทเนี่ยม" เข้าพบพนักงานสอบสวนบ่ายนี้
วันนี้ ( 8 ธ.ค.) พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. เปิดเผยถึงการประชุมติดตามความคืบหน้า คดี “นานา ไรบีนา” ที่จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ ว่า หลังคณะทำงานได้มีการแบ่งงานกันทำไปก่อนหน้านี้ วันนี้จึงเข้ามาประชุมติดตามความคืบหน้าเพื่อแบ่งงานกันต่อ โดยไม่ได้มีการเจาะจงไปที่ประเด็นใดเป็นพิเศษ แต่จะเป็นการหารือในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.นิตติโชติ กล่าวว่าส่วนประเด็นที่ทนายความของนานา สู้คดีว่าพฤติการณ์ของนานาไม่ได้เป็นการฉ้อโกง ประเด็นนี้ ตำรวจขอไปประชุมก่อน รวมทั้งจะต้องดูความเชื่อมโยงระหว่าง นานา และ เวย์ ไทเทเนี่ยม สามี จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ส่วน เวย์ จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้หรือไม่ ยังไม่สามารถยืนยันได้ แต่ปกติแล้วตำรวจจะไม่ได้ประสานไปยังเจ้าตัวโดยตรง โดยจะมีประสานผ่านทนายความ เช่นเดียวกันกับ ไฮโซข้าวโพด สมิทธินันท์ เพื่อนของนานาและผู้เสียหาย ที่ยังไม่ได้รับรายงานเช่นกันว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวน ซึ่งก่อนหน้านี้ไฮโซข้าวโพด ได้มอบหมายให้ทนายความนำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว และหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะนำเข้ามามอบให้อีกครั้ง
พ.ต.อ.นิตติโชติ กล่าวถึงกระเเสข่าวที่มีผู้เสียหายรายหนึ่งอ้างว่าถูก เวย์ ไทเทเนี่ยม ชักชวนให้ลงทุนทำธุรกิจจำนวนเงิน 50 ล้านบาทว่า ก็ทราบจากข่าวเท่านั้น แต่ยังไม่ทราบว่าผู้เสียหายรายดังกล่าวคือใคร รวมทั้งยังไม่เห็นหลักฐานสลิปการโอนเงินลงทุน 50 ล้านบาทด้วย โดยจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมวันนี้ และจะมีการประสานให้ผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลในภายหลัง
ทั้งนี้มีรายงานว่า เวย์ ไทเทเนี่ยม จะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายวันนี้ พร้อมกับ นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความของนานาด้วย