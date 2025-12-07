่ปอศ.บุกจับจีนเทาตุ๋นร้านเสื้อผ้ามือสอง ยึดเงินสดกว่า 1.5 ล้าน

ตำรวจปอศ.บุกจับจีนเทาคาคอนโดย่านบางละมุง หลอกร้านเสื้อผ้ามือสองลงทุนขายของในเว็ปไซต์ ยึดเงินสดกว่า 1.5 ล้านบาท
วันนี้ ( 7 ธ.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายจงเถียน อายุ 40 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี พร้อมของกลาง เงินสด (สกุลไทยและต่างประเทศ) รวม 1,563,559 บาท, โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่องและสมุดบัญชีธนาคารอีก 2 เล่มได้ภายในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจาก ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ANTI-CYBER SCAM CENTER ได้ตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพได้สร้างเว็บไซต์จำหน่ายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ ก่อนหลอกให้ร้านเสื้อผ้ามือสองสมัครสมาชิกและลงทุนในเว็บไซต์ โดยอ้างว่าสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลจากการจำหน่ายเสื้อผ้าอีกด้วย ซึ่งช่วงแรกคนร้ายจะโอนเงินผลตอบแทนจำนวนเล็กน้อยให้ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและโอนเงินลงทุนในจำนวนที่สูงขึ้น คนร้ายก็จะเชิดเงินหนี พบมีผู้หลงเชื่อกว่า 10 ราย
จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าคนร้ายใช้ บัญชีม้าแถวที่ 1 รับโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มทรูมันนี่วอลเล็ต ก่อนจะรวบรวมเงินและโอนต่อไปยังบัญชีของ นิติบุคคลบังหน้า ที่มีลักษณะประกอบกิจการจริง จากนั้นจึงถอนเงินสดออกมาเกือบทั้งหมด ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายจงเถียน หนึ่งในกลุ่มขบวนการทำหน้าที่นำเงินสดที่ได้จากการฉ้อโกงไปรวบรวมและซุกซ่อนไว้ภายในคอนโดฯ ในพื้นที่บางละมุง จึงขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายจงเถียน ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป