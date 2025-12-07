ทลายโกดังเมืองสระแก้ว ยึดบุหรี่เถื่อนหลายยี่ห้อ ค่าปรับสรรพสามิตกว่า 17 ล้านบาท

MGR Online - ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ สรรพสามิต ตรวจยึดบุหรี่เถื่อน 421,000 มวน คาโกดัง จ.สระแก้ว ค่าปรับทางสรรพสามิตกว่า 17 ล้านบาท
วันนี้ (7 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. มอบหมาย พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติพศ คงสูงเนิน สว.กก.1 บก.ปคบ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 5 กก.1 บก.ปคบ. ร่วมกับ ชุดสายตรวจสรรพสามิตที่ 1.3 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1 สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต ร่วมกันตรวจยึดของกลางเป็นยาสูบยี่ห้อหลายยี่ห้อ อาทิ GOLD SEAL , L&M , VESS , กรองทิพย์ 90 และอื่นๆ รวม 24 รายการ และบุหรี่ซิกาแรตไม่ผ่านการเสียภาษีทางสรรพสามิตและไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร จำนวน 21,050 ซอง ค่าปรับทางสรรพสามิตประมาณ 17,000,000 บาท โดยตรวจยึดได้ที่โกดัง SPX ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 5 กก.1 บก.ปคบ. ร่วมกับชุดสายตรวจสรรพสามิตที่ 1.3 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1 สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบจัดส่งยาสูบที่ต้องสงสัยว่ามิชอบด้วยกฎหมายผ่านบริษัทขนส่งเอกชน โกดัง SPX ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เดินทางไปตรวจสอบคลังสินค้า และเฝ้าสังเกตการณ์รอผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของกล่องกระดาษต้องสงสัย กระทั่งเวลาประมาณ 18.30 น. วันที่ 5 ธ.ค. มิได้มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของกล่องพัสดุดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวกับ น.ส.อารยา พันทะกุ (ทราบชื่อภายหลัง) ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่ จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 123 มาตรา 128 พบกล่องพัสดุต้องสงสัย ซึ่งรายนามผู้ส่งพัสดุปรากฏบนหน้ากล่องชื่อ Manee จึงทำการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบกล่องพัสดุทั้งหมดพบภายในเป็นยาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (มิได้ปิดแสตมป์ภาษีสรรพสามิต) จำนวน 187 กล่อง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงนำของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินการต่อไป ในฐานความผิดตาม "พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 204 ฐาน มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี"