ป.รวบสมาชิกแก๊งลัก จยย.ข้ามชาติรายใหญ่ในปราจีนบุรี

ตำรวจกองปราบบุกรวบสมาชิกแก๊งลัก จยย.รายใหญ่ในปราจีนบุรี ส่งขายนายทุนข้ามชาติกว่า 50 คัน
วันนี้ (6 ธ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ต.รชา มากมณี สว.กก.2 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายอานนท์ อายุ 30 ปีสมาชิกแก๊งลักรถจักรยานยนต์รายใหญ่ใน จ.ปราจีนบุรีตามหมายจับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ที่ จ.119/2568 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะฯ” ได้ในพื้นที่ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายในพื้นที่จ.ปราจีนบุรี เข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่อง หลังรถจักรยานยนต์ถูกขโมยไปรวมกว่า 50 คัน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.68 จนถึงปัจจุบัน โดยพฤติการณ์ของคนร้ายจะเลือกก่อเหตุในเวลากลางคืนตามคอนโด, อพาร์ตเมนต์ และแฟลต ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่า นายอานนท์ ผู้ต้องหารายนี้ ได้ร่วมกับพวกอีก 3 ราย ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ และได้นำไปขายให้นายทุนในราคาคันละ 10,000–14,000 บาท ก่อนรถทั้งหมดจะส่งขายยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่า นายอานนท์ ได้หลบหนีไปกบใน จ.สระแก้ว จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การ ปฏิเสธ จึงควบคุมตัวส่ง สภ.กบินทร์บุรี ดำเนินคดี ก่อนเร่งขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป