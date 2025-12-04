รวบ 3 ราย แก๊งบัญชีม้า คนคุม-คนถอนเงินจากตู้ ATM ย่านห้วยขวาง

ตำรวจบุกจับ 3 ผู้ต้องหาแก๊งบัญชีม้าเครือข่ายคนไทยคาตู้ ATM ย่านห้วยขวาง ทั้งคนควบคุมและคนถอนเงิน
วันนี้ (4 ธ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐ บรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รองผบก.น.1 พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง พร้อมด้วยชุดสืบสวนสน.ห้วยขวาง ร่วมกันจับกุมนายจิรภัทร อายุ 20 ปี น.ส.สุดารัตน์ อายุ 26 ปี น.ส.ผกาวัลย์ อายุ 32 ปี พร้อมของกลาง บัตรกดเงินสด ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 2 ใบ โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง) ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 50 ฉบับ รวมเป็นเงิน 50,000 บาท บริเวณธนาคารแห่งหนึ่ง สาขาประชาสงเคราะห์ 30 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ห้วยขวาง ได้รับแจ้งจาก War Room ศปอส.บก.น.1 ว่ามีกลุ่มบุคคลที่ใช้บัญชีม้ากระทำความผิด มาทำธุรกรรมถอนเงินสดที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประชาสงเคราะห์ 30 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ จึงได้รีบไปตรวจสอบ เมื่อเดินทางถึงบริเวณดังกล่าว พบกลุ่มบุคคลจำนวน 3 คน ซึ่งมีรูปพรรณตรงตามข้อมูลยืนอยู่บริเวณตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย (สาขาตลาดห้วยขวาง) อยู่ติดกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาประชาสงเคราะห์ 30 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอทำการตรวจสอบ
ทราบชื่อคือผู้ต้องหาทั้ง 3 คน จากการสอบถามได้มีการถอนเงินสดจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่าน เวลาประมาณ 11.22 น. นายจิรภัทรเป็นคนกดเงินเงินสดจำนวน 30,000 บาท ที่ตู้ ATM บริเวณหน้าธนาคารดังกล่าว สาขาประชาสงเคราะห์ 30 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 11.25 น. นายจิรภัทรกับน.ส.สุดารัตน์ กดเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารแห่งหนึ่ง บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ตลาดห้วยขวางติดกับธนาคารดังกล่าวที่ถูกจับกุม โดยมี น.ส.ผกาวัลย์ มีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลในการกดเงิน
จึงได้นำตัวทั้ง 3 คน มาที่ สน.ห้วยขวาง เพื่อขยายผล ทราบว่าเจ้าของบัญชี คนกดเงินได้รับค่าตอบแทน 4,000 บาท และคนควบคุมคนกดเงินรอรับเงินได้ 1,000 บาท ต่อการกดเงินออกมาจำนวน 100,000 บาท โดยเป็นเครือข่ายบัญชีม้าคนไทย เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันให้บุคคลอื่นใช้บัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือซิมโทรศัพท์เพื่อรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด ส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป