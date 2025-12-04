ปลัดยธ.ลงพื้นที่จ.สงขลาติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมช่วยเหลือเรือนจำที่ได้รับความเสียหาย

ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จ.สงขลาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมรวบรวมข้อมูลเรือนจำที่ได้รับผลกระทบทั้ง เรือนนอนผู้ต้องขัง บ้านพักผู้คุม อาคารฝึกวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
วันนี้ (4 ธ.ค. ) นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ข้างเคียง ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เรือนจำกลางสงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา เรือนจำจังหวัดสงขลา เรือนจำอำเภอนาทวี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา และ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9 ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวี รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ ร่วมกับเรือนจำและทัณฑสถาน เขต 9 และคณะจากกระทรวงยุติธรรม ในการรับมอบสิ่งของบริจาคสำหรับช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
ในที่ประชุม ได้มีการรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเหลือประชาชนและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย โดยเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในกลุ่มจังหวัดสงขลา ทั้ง 5 แห่ง ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับ ได้แก่
- อาคารที่ทำการ อาคารเรือนนอนของผู้ต้องขัง อาคารฝึกวิชาชีพ พื้นที่ฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม และลมกรรโชกแรง โดยเฉพาะเรือนจำอำเภอนาทวีได้รับความเสียหายในส่วนพื้นที่ฝึกวิชาชีพด้านเกษตรค่อนข้างมาก
- บ้านพักสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และบ้านพักส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานที่อยู่ในพื้นที่อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง (บางส่วน) ได้รับความเสียหายจำนวนมาก
- การขาดน้ำประปา สำหรับอุปโภค บริโภค ขาดไฟฟ้า แก๊สหุงต้มสำหรับสูทกรรมแก่ผู้ต้องขังระหว่างสถานการณ์น้ำท่วมสูง
- การขาดการสื่อสาร เส้นทางสำหรับการขนส่งอาหารดิบ แก๊สหุงต้ม ในพื้นที่เรือนจำอำเภอนาทวี
สำหรับการให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ เรือนจำ/ทัณฑสถานได้ดำเนินการ ดังนี้
- ”ครัวน้ำใจ เรือนจำ/ทัณฑสถาน กลุ่มจังหวัดสงขลา“ ดำเนินการจัดทำอาหาร ข้าวกล่อง สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่
- แรงงานผู้ต้องราชทัณฑ์ช่วยเหลือแพ็คสิ่งของ และถุงยังชีพ
- แรงงานผู้ต้องราชทัณฑ์ ช่วยเหลือทำความสะอาด ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน และสถานที่ราชการที่ได้รับความเสียหาย
- เรือนจำประธานเขต 9 ส่งรถบรรทุกน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือเรือนจำและทัณฑสถานใกล้เคียงและชุมชนในพื้นที่
ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ด้วยการทำงานเชิงรุก โดยต้องมีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ รถบรรทุก เรือ เครื่องปั่นไฟ เครื่องมือในการบูรณะ ซ่อมแซม ทำความสะอาด เสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร ฯลฯ
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดูแลและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับความเดือดร้อน และความเสียหาย ตลอดจนให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยความห่วงใย รวมทั้ง มีข้อแนะนำให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และควรมีการกำหนดแผนหรือมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย ที่เป็นมาตรฐานต่อไป