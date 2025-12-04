ศปอส.ตร.เร่งสอบเส้นเงิน-พบ"เบน สมิธ" ฟอกเงินสแกมเมอร์ให้ "ยิม เลียก"

ศปอส.ตร.เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เครือข่ายสแกมเมอร์ พบ"เบนสมิธ" ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินลงทุนธุรกิจให้"ยิมเลียก"
วันนี้ ( 4 ธ.ค. ) รายงานความคืบหน้ากรณีศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เปิดยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ” จับกุมสมาชิกสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่ “เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน – ยิม เลียก” พร้อมยึดทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาท ว่าแม้การเปิดยุทธการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมสมาชิกในเครือข่ายพร้อมยึดทรัพย์ได้เป็นจำนวนมาก แต่ในส่วนของการขยายผลเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่น ๆ นั้น เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือวางกรอบแนวทางทำงาน รวมถึงเร่งตรวจสอบและวิเคราะห์พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ทำการตรวจยึดมาเพื่อหาความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะ นายเบนสมิธ บุคคลที่พรรคฝ่ายค้านระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์
เนื่องจากเชื่อว่า นายเบนสมิธ คือหัวใจสำคัญของขบวนการดังกล่าว เพราะถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ปรากฎหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับขบวนการโดยตรง แต่จากแนวทางสืบสวนและข้อมูลการตรวจสอบธุรกรรมเส้นทางการเงินต่าง ๆ พบว่า นายเบนสมิธ กับ นายยิมเลียก มีความเชื่อมโยงถึงกันในลักษณะของการร่วมลงทุนทำธุรกิจต่าง ๆ พร้อมเชื่อว่าบทบาทหน้าที่ของ นายเบนสมิธ ที่มีต่อนายยิมเลียก คือการทำหน้าที่เป็น วิศวะกรทางการเงิน หรือทำหน้าที่เป็นคนบริหารจัดการเงินในการลงทุนทำธุรกิจและลงทุนกองทุนต่าง ๆ ให้กับนายยิมเลียก ผู้ต้องหาแก๊งสแกมเมอร์ เพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นเงินถูกกฎหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานเส้นเงินต่างๆเพื่อหาความเชื่อมโยง และ พิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยหรือไม่