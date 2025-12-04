"สนธิญา" จี้ดีเอสไอ เอาผิด ”นายกฯ แป้น - ผู้ว่าฯ สงขลา“ ม.157 เซ่นน้ำท่วมหาดใหญ่

MGR Online - "สนธิญา" ยื่นดีเอสไอ ตรวจสอบดำเนินคดี "นายกฯ แป้น - ผู้ว่าฯ สงขลา" ม.157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำคนเสียชีวิตจำนวนมาก
วันนี้ (4 ธ.ค.) ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม และ สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ "นายกฯ แป้น" นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพิกเฉย จนเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จ.สงขลา โดยมี นายสมเกียรติเพชรประดับ ผอ.ส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์ กองบริหารคดีพิเศษ เป็นตัวแทนรับเรื่อง
นายสนธิญา กล่าวว่า ตนต้องการให้นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ละเลยการปฎิบัติหน้าที่ ไม่บูรณาการแผนการรับมือเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ทั้งที่อำเภอหาดใหญ่เคยเผชิญน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2553 ที่มีปริมาณน้ำท่วม 420 มิลลิเมตร และนายกแป้น ยังเคยเป็นอำเภอหาดใหญ่เมื่อปี 2556 ถึง 2559 อีกทั้งยังเคยพูดตอนหาเสียงว่าจะจัดการปัญหาน้ำท่วมในทุกรูปแบบ รวมถึงจะฟ้อง นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ไม่ดำเนินการจัดการปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้น นายกฯ แป้น กลับไปยืนยันกับประชาชนว่า “เอาอยู่” หรือ “ว่าน้ำไม่ท่วม” ทำให้พี่น้องประชาหาดใหญ่ต้องเผชิญน้ำท่วม และมีการสูญเสียขนาดนี้ แม้จะมาบอกว่าเพิ่งรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เพียง 4 เดือนก็ตาม
นายสนธิญา บอกอีกว่า วันนี้จึงมายื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ เพราะพฤติกรรมดังกล่าวของนายกฯ แป้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน และตนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีคนฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่สามารถที่จะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ ทั้งนี้ ตนเองจะให้เวลา 1 สัปดาห์ ในการลาออกแต่ถ้ายังดื้อดึงจะไปร้อง ป.ป.ช. และ ศาลปกครอง รวมถึงจะขอเรียกร้องให้ชาวหาดใหญ่ฟ้องเทศบาลนครหาดใหญ่และทางเทศบาลจะต้องไปไล่บี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนายกฯ แป้น
"สิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลนั้นได้มีการประกาศไปทางจังหวัดแล้ว เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาและ ปภ. ได้มีการประกาศเรื่องฝนที่ตกหนัก ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา แต่นายกฯแป้น กลับไม่มีแผนในการสั่งอพยพภายใน 72 ชั่วโมง และพูดว่าเอาอยู่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ พร้อมยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นที่ต้องเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่กลับมีแผนรับมือช่วยเหลือเยียวยาประชาชน"