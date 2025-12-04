xs
xsm
sm
md
lg

สายน้ำ แห่งความภักดี ปทุมธานีจัดเต็มงานใหญ่ส่งท้ายปี แข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



วันนี้ (4 ธ.ค.) เวลา 08.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี ได้ทำการเปิดงาน "แข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 ใน วันที่ 3 - 5 ธันวาคม" ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยได้ทำการเคลื่อนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ และขบวนรถบุปผชาติออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนปทุมวิไล ไปยังบริเวณสวนเทพปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีรถบุปผชาติถ้วยพระราชทาน 1 และรถบุปผชาติ เทิดพระเกียรติถวายความอาลัยแด่องค์ (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) และได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปยังบริเวณหน้าเวที และกล่าวเปิดงาน

ซึ่งไฮไลท์สำหรับงานนี้ คือ สงครามแห่งฝีพายชมการแข่งขันเรือยาวที่เต็มไปด้วยพลังและความสามัคคีจากเรือดังทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 40 ทีม ที่จะมาประชันความแข็งแกร่งและเทคนิคการพายใน 4 ประเภทสุดเดือด ได้แก่ เรือยาวใหญ่ (55 ฝีพาย) ศึกของยักษ์ใหญ่แห่งสายน้ำ เรือยาวกลาง (40 ฝีพาย) การต่อสู้ที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังและไหวพริบ เรือยาวเล็ก (30 ฝีพาย) ความเร็ว แรง และ ความพร้อมเพรียงที่น่าทึ่งและเรือพายม้าการแข่งขันเรือพื้นบ้านที่คงความสนุกและเสน่ห์ดั้งเดิม เพื่อชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับเป็นเกียรติสูงสุดของฝีพายทุกคนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การแข่งขันในครั้งนี้


นอกจากการแข่งขันสุดเข้มข้นแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายให้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน เช่นตลาดนัดบัวหลวง พบกับสินค้า OTOP ของดีเมืองปทุมธานีผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ ทั้งอาหาร และของใช้ นิทรรศการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของการแข่งเรือยาว เวทีกิจกรรมบันเทิงและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

ปิดท้ายความสนุกด้วย มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย ที่จะมามอบความสุขและเสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศริมสายน้ำ ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำเจ้าพระยาในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีสุดยิ่งใหญ่ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวปทุมธานีที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน งานนี้จัดขึ้นเพื่อ สืบสานประเพณีไทยอันทรงคุณค่า รักษามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด และสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับ Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ






สายน้ำ แห่งความภักดี ปทุมธานีจัดเต็มงานใหญ่ส่งท้ายปี แข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568
สายน้ำ แห่งความภักดี ปทุมธานีจัดเต็มงานใหญ่ส่งท้ายปี แข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568
สายน้ำ แห่งความภักดี ปทุมธานีจัดเต็มงานใหญ่ส่งท้ายปี แข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568
สายน้ำ แห่งความภักดี ปทุมธานีจัดเต็มงานใหญ่ส่งท้ายปี แข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568
สายน้ำ แห่งความภักดี ปทุมธานีจัดเต็มงานใหญ่ส่งท้ายปี แข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568
กำลังโหลดความคิดเห็น