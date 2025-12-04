หิ้ว "นานา ไรบีนา" ฝากขังศาลอาญาผัดแรก

ตำรวจ ปอศ.คุมตัว "นานา ไรบีนา" ฝากขัง ศาลอาญาผัดแรก เจ้าตัวอยู่ในสภาพอิดโรยปฏิเสธตอบคำถามสื่อ
วันนี้ (4 ธ.ค. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวตสอบสวนกลาง (บช.ก.) เจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปอศ. ทำการเบิกตัว นางไรบีนา อินทชัย หรือ "นานา ไรบีนา" อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงหลอกลงทุน ออกจากห้องคุมขัง เพื่อนำตัวส่งฝากขังยังศาลอาญา ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสอบปากคำในชั้นจับกุม
โดยก่อนหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่จะเบิกตัว นางไรบีนา ได้มีน้องสาวของเจ้าตัว เดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมที่ห้องควบคุมตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทั้งนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ คุมตัวนางไรบีนา เดินออกจากห้องคุมขังเพื่อพาตัวไปขึ้นรถที่บริเวณด้านหน้าอาคารนั้น เผยให้เห็นสภาพของนางไรบีนา ที่อยู่ในอาการอิดโรยจากความเครียดอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ระหว่างทางผู้สื่อข่าวยังได้พยายามสอบถามเจ้าตัวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ เนื่องจาก นางไรบีนา ยังคงเลือกที่จะปฏิเสธ หรือ เลี่ยงที่จะตอบคำถาม ก่อนจะเดินก้มหน้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่ออกไปในทันที