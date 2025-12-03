"อนุทิน" ลั่นคดีสำคัญ "ฮั้ว สว.-เขากระโดง-คุกวีไอพี" เดินตามกฎหมาย

MGR Online - นายกฯ เผย "คนเพื่อนน้อย" ยันคดีเขากระโดง -ฮั้ว สว. ตามกระบวนการ ย้ำให้นโยบายทำงาน “ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม” ไม่มีหนี้ต้องตอบแทนใคร
วันนี้ (3 ธ.ค.) ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีติดตามคดีสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ว่า ตนได้มอบหมาย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งได้ให้นโยบายไปแล้ว โดยยึดนโยบาย "ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม" คือ ทำอะไรก็ทำไปเถอะ แต่ดูพฤติกรรมถ้าผิดก็เปิดชื่อมา เจอใครก็คนนั้นแหละ ดูสำนวนการกระทำความผิด ไม่ต้องสนใจว่าเขาชื่ออะไร ตำแหน่งอะไร หรือจะเป็นนักการเมืองก็ตาม ส่วนสำนวนคดี ฮั้ว สว. และ คดีเขากระโดง ก็ไม่ได้ติดตามเพราะทุกอย่างเป็นตามกระบวนการ
เมื่อถามว่าส่วนประเด็นเรือนจำ "คุกวีไอพี" มีติดตามความคืบหน้าอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า "ทาง รมว.ยุติธรรม ได้ดำเนินการแล้ว อะไรที่มันอุกอาจ ท่านไม่ต้องห่วงผมหรอก ผมคนเพื่อนน้อย และไม่มีหนี้ที่ต้องไปใช้ตอบแทนอะไรใคร ส่วนกรณี นายมานพ ชมชื่น อดีต ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรายละเอียดต้องสอบถาม รมว.ยุติธรรม"
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ในส่วนนโยบายเรื่องการปฏิรูปการทำงานของกรมราชทัณฑ์ได้ให้ไปหมดแล้ว ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย และ รมว.ยุติธรรม กำลังดำเนินการอยู่ ในประเทศไทยไม่มีใครมีอำนาจเหนือกฎหมายได้ และไม่จำเป็นต้องสั่งการอธิบดีหรือใคร เพราะเขารู้อยู่แล้ว ยึดถือหลักอยู่แล้ว