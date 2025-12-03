รวบแก๊งโคลอมเบียตระเวนลักทรัพย์-งัดตู้เซฟ ตามหมู่บ้านหรู

ตำรวจ สน.คันนายาว ร่วมกับ บก.น.2 แถลงจับกุม 3 ผู้ต้องหาชาวโคลอมเบีย แก๊งตระเวนลักทรัพย์-งัดตู้เซฟ ตามหมู่บ้านหรู
วันนี้ (3 ธ.ค.) ที่สน.คันนายาว พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.อัครพล โทยะ รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว พ.ต.ท.ปฏิพัทธ์ ถาวรประพัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.คันนายาว เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.คันนายาว และ กองกำกับการสืบสวน บก.น.2 แถลงผลการตับกุมตัว Mr.Victor Alonso Bedoya Morales อายุ 45 ปี สัญชาติโคลอมเบีย Mr.FERRO SANTA WILSON ARMANDOหรือ LEON อายุ 41 ปี สัญชาติ โคลอมเบีย และ MR.MIGUEL ALBERTO CORTES SANCHEZ หรือ FERNANDO สัญชาติ โคลอมเบีย อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ในความผิดฐาน ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นนั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ โดยเข้าช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่น มอมหน้า หรือกระทำด้วยประการอื่น เพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะกวดแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม พร้อมของกลาง กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด แว่น น้ำหอม นาฬิกา แบรนด์เนม รวม 18 รายการ และขยายผลตรวจยึดรถเก๋งฮอนด้า ซิตี้สีขาว หมายเลขทะเบียน 2 กด 8537 กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ก่อเหตุ พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนปลอมที่นำโยนทิ้งข้างทาง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 18.40 น. ได้มีเหตุลักทรัพย์ฯ ที่บ้านเลขที่ 288/177 และ 288/104 หมู่บ้านเซ็นโทร สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยคนร้ายได้งัดตู้เซฟ และทรัพย์สินอื่นๆ ไป มูลค่ารวมประมาณ 3,800,000 บาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.คันนายาว และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.2 ได้ทำการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในครั้งนี้ จนรู้ตัวผู้ต้องหาทั้งหมด และได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลอาญามีนบุรี โดยศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 คน
ต่อมาวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าจับกุม Mr.Victor Alonso Bedoya Morales ได้ในพื้นที่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมของกลาง กระเป๋าถือแบบผู้หญิง ยี่ห้อ COACH จำนวน 1 ใบ เข็มขัดแบบผู้หญิง ยี่ห้อ COACH จำนวน 1 เส้น กระเป๋าเป้ ยี่ห้อ Coach สีดำ จำนวน 1 ใบ กระเป๋าถือ ยี่ห้อ Prada สีดำ จำนวน 1 ใบ กระเป๋าถือ ยี่ห้อ Coach สีน้ำตาล หมายจำนวน 1 ใบ และ ไฟแช็ก ไม่ทราบยี่ห้อ สีทอง จำนวน 1 อัน รวม 6 รายการ และจับกุม MR.FERRO SANTA WILSON ARMANDO หรือ LEON ได้ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมของกลาง กระเป๋าถือยี่ห้อ LOUIS VUITTON จำนวน 1 ใบ กระเป๋าถือยี่ห้อ Coach จำนวน 1 ใบ กระเป๋าสตางค์แบบยาวยี่ห้อ LOUIS VUITTON จำนวน 1 ใบ กระเป๋าสตางค์ยี่ห้อ LOUIS VUITTON แบบปกติ จำนวน 1 ใบ กระเป๋าสตางค์ยี่ห้อ GUCCI จำนวน 1 ใบ แว่นกันแดด ยี่ห้อ FENDI จำนวน 1 อัน แว่นกันแดด ยี่ห้อ GUCCI จำนวน 1 อัน น้ำหอมยี่ห้อ BVLGARI ขนาด 100 ml จำนวน 1 ขวดน้ำหอมยี่ห้อ VERSACE ขนาด 100 ml จำนวน 1 ขวด น้ำหอมยี่ห้อ BURBERRY ขนาด 100 ml จำนวน 1 ขวด นาฬิกาข้อมือยี่ห้อ BOAMICA จำนวน 1 เรือน และ นาฬิกาข้อมือยี่ห้อ BLEITLING จำนวน 1 เรือน รวม 12 รายการ และจับกุมตัว MR.MIGUEL ALBERTO CORTES SANCHEZ หรือ FERNANDO ได้ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมของกลาง กระเป๋าสตางค์หนังสีดำ ลายเขียวแดงยี่ห้อ GUCCI จำนวน 1 ใบ เอกสารบัตรชื่อ JULIO EDUARDO GARCIA JEREZ ประเทศกัวเตมาลาจำนวน 1 ใบ เอกสารบัตรผ่าน/เข้าออก ชื่อ JULIO EDUARDO GARCIA JEREZ ประเทศกัวเตมาลา จำนวน 1 ใบ และ บัตรเอกสารสีน้ำเงิน ระบุชื่อ JULIO EDUARDO GARCIA JEREZ จำนวน 1 ใบ
ก่อนขยายผล ตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีขาว หมายเลขทะเบียน 2กด-8537 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนใช้ก่อเหตุ โดยคนร้ายนำจอดทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถตลาดนัดนินจา ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยหลังก่อเหตุ ซึ่งในวันก่อเหตุคนร้ายได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข 5กฒ-7191 กรุงเทพมหานคร (แผ่นป้ายทะเบียนปลอม) ออก แล้วโยนทิ้งไว้บริเวณริมถนนลำลูกกา
ทั้งนี้ จากแนวทางการสืบสวนทราบว่า คนร้ายกลุ่มนี้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่ เช่น พื้นที่ สภ.ชัยพฤกษ์ ภจว.นนทบุรี สภ.บางเสาธง ภจว.สมุทรปราการ โดยลักษณะการก่อเหตุผู้ต้องหาจะเลือกหมู่บ้านที่เป็นบ้านเดี่ยว มีทางเข้า 2 ทาง เป็นประตูอัตโนมัติสำหรับลูกบ้าน และประตูแลกบัตรสำหรับผู้มาติดต่อ โดยจะเลือกเข้าทางประตูอัตโนมัติสำหรับลูกบ้านโดยจะอาศัยจังหวะขับรถไหลตามรถของลูกบ้านคนอื่นเข้าไป ส่วนขาออกจะขับตามรถตามรถยนต์คันหน้าด้วยความเร็ว หรือหากเป็นประตูทางเข้าทางเดียวจะขับผ่านไปโดยไม่แลกบัตร
ทั้งนี้ อยากประชาสัมพันธ์ถึงหมู่บ้านที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ระมัดระวังรถในลักษณะดังกล่าว หากพบเห็นรีบแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยท่านอื่นเข้าตรวจสอบ และแจ้ง 191 ในทันที