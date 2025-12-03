ผบ.เรือนจำสงขลา นำผู้ต้องขังทักษะพิเศษออกซ่อมรถมอเตอร์ไซค์-เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

ผบ.เรือนจำสงขลา จับมือวิทยาลัยอาชีวะระยอง นำผู้ต้องขังที่มีทักษะพิเศษ ด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ออกซ่อมรถมอเตอร์ไซค์- เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่
วันนี้ (3 ธ.ค.) นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดระยอง นำผู้ต้องราชทัณฑ์ทักษะพิเศษ ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า ออกช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ.ชุมชนบ้านคลองลาน เทศบาลคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การปฏิบัติครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ แต่ยังสะท้อนถึงความเสียสละและจิตอาสาของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อสังคม สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความเชื่อมั่นต่อบทบาทของเรือนจำในการพัฒนาผู้ต้องราชทัณฑ์ให้มีคุณค่าต่อสังคม
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ในการนำผู้ต้องราชทัณท์ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างจิตอาสา การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรือนจำกับชุมชนภายนอกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป