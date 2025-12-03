xs
xsm
sm
md
lg

จับแล้วเฉียดหมื่นราย รถควันดำ ตร.เข้มจริงจัง หวังลดปัญหา PM 2.5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เอาจริง สั่งเข้มตำรวจจราจรตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ล่าสุดจับกุมดำเนินคดีแล้วกว่า 9 พันราย

วันนี้ (3 ธ.ค.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานุผอ.ศจร.ตร. มีความห่วงใยประชาชนในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกปีในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยแหล่งกำเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่าง คือ จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ที่นำมาขับขี่บนท้องถนน, การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ จึงมีมาตรการให้กองบังคับการตำรวจจราจรบูรณาการกับกรุงเทพมหานคร, กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมตั้งจุดกวดขันจับกุมยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศ (ควันดำ) เข้มงวดจำนวน 15 จุด ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือป้องกันและลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าสูงขึ้น จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน


สำหรับผลการปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2568 มีการจับกุมรถที่มีควันดำ เกินค่ามาตรฐานและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศไปแล้ว จำนวน 9,770 ราย ซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะถูกบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดดังนี้
- กรณีรถยนต์ทุกประเภท ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ 2522 มาตรา 10 จะถูกห้ามใช้รถ (ชั่วคราว) ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หากไม่แก้ไขภายใน 60 วันจะถูกห้ามใช้เด็ดขาด
- รถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถโดยสาร-รถประจำทาง ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 บทกำหนดโทษ มาตรา 148 ห้ามใช้รถเด็ดขาด และ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท


ศจร.ตร.จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและภาคเอกชน ผู้ประกอบการรถบรรทุกต่างๆ ได้รับทราบ ขอความร่วมมือกันตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะของท่านให้มีความพร้อมในการใช้งาน และมีค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ

หากพบเห็นรถที่มีควันดำจนก่อให้มลพิษ หรือเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ สามารถแจ้งหรือติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร 1197, สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


จับแล้วเฉียดหมื่นราย รถควันดำ ตร.เข้มจริงจัง หวังลดปัญหา PM 2.5
จับแล้วเฉียดหมื่นราย รถควันดำ ตร.เข้มจริงจัง หวังลดปัญหา PM 2.5
จับแล้วเฉียดหมื่นราย รถควันดำ ตร.เข้มจริงจัง หวังลดปัญหา PM 2.5
จับแล้วเฉียดหมื่นราย รถควันดำ ตร.เข้มจริงจัง หวังลดปัญหา PM 2.5
กำลังโหลดความคิดเห็น