ตร.จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568
วันนี้ (3 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการในพระองค์ฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จากนั้น ผบ.ตร. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยราชการในพระองค์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมอบถุงพระราชทาน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แจกอาหารพระราชทาน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน บริการตัดผมฟรี, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด, กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สำนักงานกำลังพล โดยกองสวัสดิการตำรวจจัดกิจกรรมสอนดนตรีให้แก่เยาวชน, โรงพยาบาลตำรวจ จัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ร่วมแจกอาหาร ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชน
พร้อมกันนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท โตโยต้าฯ และมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ร่วมกิจกรรมด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม และร่วมรับบริการได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร