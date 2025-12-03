สมาคมภริยาอัยการ ร่วมกับ สนง.อัยการสูงสุด จัดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 3-4 ธ.ค.นี้

สมาคมภริยาอัยการ ร่วมกับ สนง.อัยการสูงสุด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าจำนวน 500 ยูนิต
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ธ.ค.2568 นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด,นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย,นางเกษร แก้วทิพย์ นายกสมาคมภริยาอัยการ และนายปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรสภากาชาดไทย ร่วมเปิดงานและจัดกิจกรรม"บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ 23"
นายพรชัย ชลวาณิชกุล อัยการอาวุโส
ประธานโครงการบริจาคโลหิต กล่าวว่า คณะกรรมการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ 23 ซึ่งประกอบด้วย สมาคมภริยาอัยการ,สำนักงานอัยการสูงสุด และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรรราชธิดา
ในวันที่ 7 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคณที่ทรงให้ความสำคัญต่อการสาธารณสุขและการช่วยเหลือประชาชน
2. เพื่อรวบรวมโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพื่อจัดหาโลหิตคุณภาพดีสำรองไว้ในคลังโลหิตของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และธนาคารโลหิตแห่งชาติต่างๆ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน เช่น ผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด และผู้ป่วยโรค
โลหิตจาง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกิจกรรมที่ว่า "หนึ่งคนให้สามคนรับ"
3. เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ให้และการเสียสละในสังคม เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยการบริจาคโลหิต ซึ่งถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่ง
การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 22 ได้รับบริจาคโลหิตจำนวน 6,381 ยูนิตส่งต่อให้ผู้ป่วยจำนวน 19,143 คน ซึ่งเป็นการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยความมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสและต่อสมหายใจให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความช่วยเหลือ
ด้านนางเกษร แก้วทิพย์ นายกสมาคมภริยาอัยการ เปิดเผย สมาคมภริยาอัยการร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ 23” ในวันพุธที่ 3 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 ณ อาคารที่ทำการสมาคมภริยาอัยการ ภายในบริเวณสำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้ที่บริจาคโลหิตจะได้รับประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 936 4399
ขณะที่นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร รองประธานโครงการบริจาคโลหิต กล่าวว่า เราจะพยายามจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้ได้ทุกๆ 3 เดือน เพราะเป็นโครงการที่ดีและผู้ร่วมบริจาคก็จะได้บุญกุศลด้วย โดยครั้งนี้ตั้งเป้าจะได้รับบริจาคโลหิต 500 ยูนิต