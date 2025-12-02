ตร.มอบโล่และเหรียญรางวัลการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ประจำปี 2568

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบโล่และเหรียญรางวัลการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ประจำปี 2568 เน้นฝึกฝนต่อเนื่องเพื่อความชำนาญการใช้อาวุธปืนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
วันนี้ (2 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ประจำปี 2568 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีประจำปี 2568 จัดขึ้นเพื่อประเมินและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการตำรวจในการใช้อาวุธปืนในสถานการณ์จริง โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นหลายระบบสำคัญทางยุทธวิธี ซึ่งแบ่งรางวัลเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. เหรียญรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแก่ข้าราชการตำรวจ (ประเภททีมและประเภทบุคคล) ระบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns), ระบบคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine/SMG), ปืนซุ่มยิง (Combat Marksmanships), การยิงปืนลูกซองทางยุทธวิธี 10 สเตจ (IDPA) และการแข่งขันยิงปืนต่อสู้ป้องกันตัว (IDPA)
2. โล่รางวัลแก่ผู้แทนหน่วย (ระดับกองบัญชาการ และกองบังคับการ) สำหรับหน่วยที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภททีมในระบบการแข่งขันยุทธวิธีต่าง ๆ รวมถึงการมอบโล่รางวัลสำหรับรายการลูกซองและ IDPA
3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (คะแนนรวมระดับหน่วย) ให้กับหน่วยงานที่ทำคะแนนรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก โดยลำดับที่ 1 ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ลำดับที่ 2 ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และลำดับที่ 3 ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 9
นอกจากนี้ ยังมีการมอบถ้วยรางวัลแก่บุคคลภายนอกที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการจัดการแข่งขันยิงปืน (ก.ก.ป.ยิงปืน) ภายหลังการมอบรางวัล