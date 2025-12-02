"บังคับคดี" ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา

MGR Online - อธิบดีกรมบังคับคดี เผย ประชุมร่วมสถาบันการเงิน และบริษัทผู้ให้เช่าซื้อ รวม 38 สถาบัน พร้อมช่วยเหลือลูกหนี้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้
วันนี้ (2 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา กรมบังคับกรมบังคับคดี ประชุมหารือร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งภาครัฐและเอกชน และบริษัทผู้ให้เช่าซื้อ ในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน
นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีประชุมหารือร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งภาครัฐ และเอกชน และ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ รวม 38 สถาบัน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตาม คำพิพากษาที่ถูกยึดทรัพย์อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด และเป็นผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงใน จ.สงขลา โดยได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1.กรณีลูกหนี้ที่ยังไม่ถูกบังคับคดี ขอความร่วมมือเจ้าหนี้ ให้ชะลอการตั้งเรื่องยึด หรืออายัดทรัพย์ไว้เป็นเวลา 6 เดือน
2.กรณีลูกหนี้ที่ถูกยึดทรัพย์และอยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด ขอความร่วมมือเจ้าหนี้ให้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อของดการขายทอดตลาด เป็นเวลา 6 เดือน โดยในเบื้องต้น จะขอให้เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดีไว้ ในเขตสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
ทั้งนี้ ลูกหนี้ในเขตพื้นที่ของสำนักงานดังกล่าว สามารถแจ้งยินยอมให้งดการบังคับคดี ผ่านช่องทาง e – service บน website กรมบังคับคดี www.led.go.th
3.เชิญเจ้าหนี้เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กำหนดจัดในวันพุธที่ 24 ธ.ค.68 ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ เจรจาชำระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง website กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ได้ดังนี้
ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา โทร. 074 314 904 , 074 311 292
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี โทร. 074 373017 , 074 373018
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79