จับช่างซ่อมบ้านสามพี่น้อง ผันตัวเป็นโจรขโมย กล่องสุ่มอาร์ตทอยลาบูบู้ มอลลี่ อ้างหาเงินรักษาพ่อป่วยมะเร็ง

โจร 3 พี่น้องเจ้าของบ้านจ้างมาซ่อมแซมบ้าพัก กลับลักทรัพย์บ้านนายจ้าง กวาดกล่องสุ่มอาร์ตทอยลาบูบู้ มอลลี่ ไลฟ์สดขายเสียหายกว่า 5 แสนบาท อ้างหาเงินรักษาพ่อป่วยเป็นมะเร็ง
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 พ.ต.ต.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ต.ร.ชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้ร่วมกันจับกุมตัว 3 พี่น้อง คือ 1. นายดนุพล มานะพิมพ์ อายุ 36 ปี (อ๊อด คนนั่งตรงกลางพี่ชายคนโต) ที่อยู่ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 2. นายศักดิ์ชาย มานะพิมพ์ อายุ 29 ปี (เต้ นั่งซ้าย คนรอง)ที่อยู่ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 3. นายเกมส์จิรา มานะพิมพ์ อายุ 26 ปี (เจมส์ นั่งขวา คนเล็ก) ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5 หมู่ - ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรีจับกุมตัวได้ที่บริเวณบ้านเลขที่ 12 ซ.เรวดี 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรีพร้อมของกลาง 1 .รองเท้ายี่ห้อ Cross สีเหลือง1คู่ สีเขียว 1คู่ 2 . รองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Dapper สีน้ำตาล1คู่ 3 .ถังแก๊ส 1 ถัง 4 . แก้วน้ำสตาร์บัคส์ 1 ใบ 5 . นาฬิกาข้อมือ Gucci 1 เรือน 6 . พระเครื่องจำนวน 10 องค์ 7 . เหรียญที่ระลึกจำนวน 10 เหรียญ 8 .ตุ๊กตา Molly จำนวน 19 ตัว 9 . หูฟังซาวเบาซ์ 1 ชิ้น และกล่องสุ่มมูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาทโดยแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน”
สืบเนื่องจากวันที่ 21 พ.ย.68 มี นาย เอื้ออังกูร อัครชัยไพศาล อายุ 56 ปี และภรรยา ผู้เสียหาย เข้ามาแจ้งความที่ สภ.เมืองนนทบุรี ว่าบ้านพักบริเวณบ้านเลขที่ 12 ซ.เรวดี 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่กำลังต่อเติม,ซ่อมแซม ถูกโจรขโมยเข้ามาขโมยของในบ้าน 1.ตุ๊กตาลาบูบู๊ 5 ตัว และอาร์ตทอยที่เป็นแพ็คอีกจำนวน 3 กล่อง รวมราคาประมาณ 50,000 บาท หายไป โดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนขโมยเอาไป แต่เจ้าของบ้านมาทราบภายหลังว่า คนงาน 3 พี่น้องที่จ้างเข้ามาซ่อมแซมบ้าน เป็นคนขโมยไป ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 68 ซึ่งทั้ง 3 คน ได้ใช้วิธีปีนเข้าบ้าน และแอบหยิบกล่องสุ่มอาตทอยทยอยออกมาเรื่อยๆ และจะนำไปโพสต์ขายตัดราคาตามกลุ่มในเฟสบุ๊ค และมีการแอบเข้าห้องที่เก็บกล่องสุ่มอาตทอยเพื่อไปไลฟ์สดขาย
จากการสอบถามผู้ต้องหา 3 พี่น้อง กล่าวว่า ของที่ขโมยมานำไปขาย แต่ไม่รู้ราคาอาร์ตทอย จะขายยกกล่อง ได้พันกว่าบาท ที่ขโมยมาตนยอมรับว่าเอามาไม่กี่กล่อง บางกล่องเอาไปขาย และเอาไปให้หลาน พอตนขโมยมาก็จะเอาไปถามในกลุ่มว่ามีใครสนใจไหม หรือเสนอราคามาให้ ก็จะขายทันที เพราะตนไม่รู้ราคา ที่ทำไปเพราะพ่อป่วยเป็นมะเร็ง ต้องคีโม และนำเงินไปจ่ายค่าบ้าน ที่ทำไปเพราะเจอทางตัน ช่วงนี้หน้าหนาวจะไม่มีงานทำ ตอนนี้อยากขอโทษผู้เสียหาย เพราะของที่ขโมยมาที่ไม่ใช่กล่องสุ่มจะนำเอามาใช้เองที่บ้าน
ส่วนทางด้านผู้เสียหาย กล่าวว่า เป็นคนสะสมกล่องสุ่ม พวกอาร์ตทอยนี้ ตนสะสมมา 2 ปี มีเยอะมาก แต่ผู้ต้องหามาอ้างว่าเอาไปแค่ 5 กล่อง ตนจะเอาไว้ในบ้านที่พึ่งซ่อมจากเหตุแผ่นดินไหว ตนจึงกำลังรีโนเวทบ้าน และจ้างพวกเขามาทำงาน หลังจากที่รู้ว่าโดนขโมยของครั้งแรก ตนได้จ้างช่างเข้ามาทำลูกกรงป้องกัน แต่ก็ยังโดนขโมยอีก ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นคนงานที่ขโมยเอง ตนจึงตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย ส่วนราคากล่องสุ่มจะต่างกันมาก กล่องละ 3-5 พันบาท ส่วนใหญ่จะเป็นมอลลี่ หายไปประมาณ 50 ตัว และตัวมอลลี่ 400% อีก 20 กล่อง ราคาความเสียหายตนคาดว่า ประมาณ 3-5แสนบาท เพราะบางตัวตนได้กว้านซื้อมาจากข้างนอกไม่ได้ซื้อใน Shop จะมีราคาสูง