บช.น.ปล่อยแถวรถยกพร้อมพลขับ 40 คัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

MGR Online-รอง ผบช.น.เป็นประธาน ปล่อยแถวรถยกพร้อมพลขับ จำนวน 40 คัน ภารกิจเคลื่อนย้ายรถกีดขวางเส้นทางจราจร จากเหตุอุทกภัยพื้นที่ อ.หาดใหญ่ พร้อมเร่งให้การจราจรกลับมาสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร.โดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.มอบหมาย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น.(ดูแลงานจราจร) เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รอง ผบก.น.1-9 (ดูแลงานจราจร) ตำรวจ บช.น.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปล่อยแถวรถยกพร้อมพลขับ จำนวน 40 คัน เพื่อปฎิบัติภารกิจในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พล.ต.ต.ธวัช กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลง แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องรถจอดทิ้งบนถนนหลายสายและบนสะพาน รวมทั้งรถที่ถูกน้ำพัดพามากีดขวางเส้นทางจราจร ส่งผลให้รถฉุกเฉินและรถกู้ภัย เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ไม่สะดวก ด้วยความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน ผบ.ตร.จึงสั่งการให้ บช.น.จัดกำลังรถยกพร้อมพลขับ และผู้ช่วยพลขับ รวม 40 คัน เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1–6 ธ.ค. 2568 เพื่อเร่งเปิดเส้นทาง และคืนสภาพการจราจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว
ภารกิจครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากช่างซ่อมบำรุง บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด ร่วมประจำชุดเพื่อดูแลด้านเทคนิค โดย บก.ทล.จัดรถนำขบวนในการเดินทางไป–กลับ เป้าหมายสำคัญของภารกิจ คือ เคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเส้นทางจราจร อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เปิดเส้นทางให้รถฉุกเฉินสามารถเข้าถึงจุดช่วยเหลือได้ทันที และทำให้การจราจรกลับมาสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ทั้งนี้ บช.น.ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.