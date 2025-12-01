"ส.ชาวเนปาลโพ้นทะเล" จับมือ "สถานทูตเนปาล" มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยสงขลา

สมาคมชาวเนปาลโพ้นทะเล (NRNA) ประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตเนปาล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสงขลา
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 สมาคมชาวเนปาลโพ้นทะเล (Non-Resident Nepali Association - NRNA) ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรงในจังหวัดสงขลา
ทีมงานจาก NRNA ประเทศไทยได้ส่งมอบอาหารและอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยให้แก่ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนากร นายกเทศมนตรีตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ในพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ความช่วยเหลือนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน
NRNA ได้จัดซื้อถุงยังชีพจากเงินบริจาคที่รวบรวมจากสมาชิกของสมาคม ชาวเนปาลที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศไทย และผู้ปรารถนาดีจากชุมชนชาวเนปาลทั่วโลก การตอบรับอย่างกว้างขวางนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเนปาลทั่วโลกต่อผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ภารกิจบรรเทาทุกข์นี้นำโดย นายมเหนทร์ ชเรษฐา ประธาน NRNA ประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิก ICC นายภาวินทร์ บาสเน็ต, รองประธานอาวุโส นายกาโบ กูรุง, รองประธาน นายราจู บาลามี และ นายสัง กูรุง, และเลขาธิการ นายราช บาฮาดูร์ ซาวด์ ทางการท้องถิ่นได้แสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการประสานงานที่มาอย่างทันท่วงที
NRNA ประเทศไทยขอแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาค ผู้สนับสนุน และอาสาสมัครทุกคนที่มีส่วนร่วมในความพยายามครั้งนี้ และได้เตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมและระดมทรัพยากรต่อไปหากสถานการณ์ยังคงต้องการ
การบริจาคช่วยเหลือในครั้งนี้ดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งของจำเป็นที่นำไปมอบจะเข้าถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ