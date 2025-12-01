"อดิศักดิ์"ปธ.ศาลฎีกาเปิด โครงการ"ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” มุ่งทำกิจกรรมเชิงรุก ให้เข้าถึงชาวบ้าน

"อดิศักดิ์"ปธ.ศาลฎีกาเปิด โครงการ"ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” เน้นทำกิจกรรมเชิงรุก เข้าถึงประชาชน ผู้บริหารศาลขั้นต้นแต่ละจังหวัด พร้อมพบปะ-เผยแพร่ความรู้ให้ชาวบ้านเข้าใจกระบวนศาลมากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย
วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน"
นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน 150 คน ร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดการเปิดงานไปยังผู้บริหารศาลต่างๆทั่วประเทศผ่านแอฟริเคชั้นZOOM (ซูม)
นายอดิศักดิ์ ประธานศาลฎีกา กล่าวว่า บทบาทของศาลยุติธรรมนอกจากการทำคุณประโยชน์ ในด้านการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแล้ว ศาลยุติธรรมยังให้ความสำคัญต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ด้วยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ตลอดจนความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกระบวนการทางการศาล ผ่านรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาโดยตลอดด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารข้างต้นยังคงเป็นปัญหาที่พบเจอในทางปฏิบัติอยู่เรื่อยมาส่งผลให้เกิดระยะห่างระหว่างศาลกับประชาชน การส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทของศาลยุติธรรมที่มีต่อประชาชนจะช่วยลดทอนช่องว่างดังกล่าว ดังนั้นศาลยุติธรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ในมิติที่หลากหลาย ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องตามบริบทของยุคสมัย โดยเฉพาะกิจกรรมศาลเคลื่อนที่ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ศาลยุติธรรมเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายที่ทรงคุณค่า ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และประการสำคัญให้ศาลยุติธรรมได้สร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรต่อประชาชนศาลยุติธรรมจึงจัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” เพื่อส่งเสริมให้การเผยแพร่องค์ความรู้มีความมั่นคงและยั่งยืนเป็นรูปธรรม สนับสนุนแนวคิดในการอุทิศให้สังคม อันถือเป็นการสร้างนวัตกรรมแห่งความยุติธรรม ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
ด้านนายสุริยันห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการนี้เริ่มจากประธานศาลฎีกาแนวคิดลงไปในนโยบายประธานศาลฎีกา ที่เป็นการลดช่องว่างระหว่างศาลกับประชาชน โดยนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ รวมถึงบริการของศาลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เช่นการบริการออนไลน์ของศาลที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศ เช่น การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวออนไลน์ รวมถึงการโอนเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ด้วย โครงการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 จนกระทั่งครบ 1 ปีงบประมาณ และรูปแบบจะมีความหลากหลายอาจจะจัดกิจกรรมบริเวณที่ตั้งของศาลยุติธรรมชั้นต้นทั่วประเทศยกเว้นศาลสูงอย่างศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
นายสุริยันห์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวจะนำทีมโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ศาลยุติธรรมชั้นต้น 274 หน่วยทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน
เมื่อถามว่ามองว่าประโยชน์ของการจัดโครงการนี้มากน้อยแค่ไหน
นายสุริยันห์ กล่าวว่า เรามุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของศาลยุติธรรมได้ดีมากขึ้น เพราะถ้าเข้าใจการทำงานของศาลแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์จะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ เพราะบางครั้งการพิพากษาของศาลการที่ประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามาจากความเข้าใจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของเหตุและผลจะไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยว เราจึงคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจกระบวนการทำงานของศาลมากขึ้น และการที่ศาลเข้าไปทำกิจกรรมกับประชาชน ก็จะทำให้ข้าใจประชาชนมากขึ้นด้วย จะมีการบรรยาย การสาธิตโครงการของศาลเช่น การบริการยื่นออนไลน์ว่าขั้นตอนเป็นแบบใด รวมถึงการสาธิตขั้นตอนการไกล่เกลี่ย