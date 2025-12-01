ผบ.เรือนจำสงขลาให้ผู้ต้องขังช่วยฟื้นฟูบ้านเรือน ที่ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

"ผบ.เรือนจำสงขลา"มอบหมายให้ผู้คุมนำผู้ต้องขัง 15 ราย ช่วยฟื้นฟูบ้านเรือน ที่ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่
วันนี้ (1 ธ.ค.) นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นาย วีระยุทธ ทิพย์มณี เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน,นายอภิเชษฐ์ นุ่มน่วม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน พร้อมกลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานจังหวัดสงขลา
นำผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดสงขลา จำนวน 15 คน “ร่วมแรงร่วมใจ ราชทัณฑ์ช่วยเหลือสังคม ”
เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของ เก็บกวาดบ้านเรือนทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย บริเวณโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามนโยบาย“กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม“ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย