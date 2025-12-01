ผบช.ก.ส่งกำลังพลทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนในหาดใหญ่

ผบช.ก.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดลงพื้นที่ทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่หาดใหญ่
วันนี้ ( 1 ธ.ค.)พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. มอบหมายให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ประกอบด้วย บก.ป., บก.รน. ,บก.ปคม., บก.ปปป., บก.ทล. และ บก.ปทส. ลงพื้นที่ทำความสะอาดและฟื้นฟู รร.บ้านคลองหวะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการใช้งานของนักเรียนและครู
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีความสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชน การเร่งฟื้นฟูจึงช่วยลดภาระของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังเป็นการคืนสภาพพื้นที่ให้กลับมาปลอดภัยและพร้อมใช้งานโดยเร็ว
การปฏิบัติของ ตำรวจสอบสวนกลาง ในวันนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ ทั้งด้านการบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะ และการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว บช.ก. ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเคียงข้างประชาชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้คำมั่น “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”