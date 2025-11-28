ญาติๆ ปวดใจ! พยาบาลวัยเกษียณเชื่อคำคอลเซ็นเตอร์ โอนเงินเข้าบัญชีม้าเสียหายกว่า 30 ล้าน

วันนี้ (28 พ.ย.) ที่กองบังคับการนครบาล 9 พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 และ พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร ผกก.สน.บางขุนเทียน นำเงิน จำนวน 1,930,000 บาท มอบให้ น.ส.น้ำ (นามสมมุติ) อายุ 74 ปี อดีตพยาบาลวิชาชีพ รพ.เอกชน ชื่อดังย่านพลับพลาไชย หลังพนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน ดำเนินการอายัดและติดตามกลับจากบัญชีม้ามาคืนให้ เนื่องจาก น.ส.น้ำ ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฉ้อโกงออนไลน์ ข่มขู่ด้วยวิธีการ ต่างๆ นานา ให้โอนเงิน เข้าบัญชีม้า มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา หลายครั้ง มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
น.ส.น้ำ ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.มีคนร้ายโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่มือถือ อ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งข้อมูลตนไปมีส่วนพัวพันกับแก๊งมิจฉาชีพ จากนั้นมีการขอไลน์ส่วนตัวเพื่อให้วีดีโอคอลคุยกัน เพื่อยืนยันและแสดงหลักฐานว่า ตนมีเงินในบัญชี และพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักย่านถนนจอมทอง เพียงลำพังเนื่องจากตนไม่มีครอบครัว จากนั้นคนร้ายก็ลวงให้ตนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่นๆ อีกจำนวนหลายครั้ง มีการแนะนำให้ตนไปถอนเงินเก็บจากสหกรณ์ออมทรัพย์พยาบาล ที่ตนฝากไว้ใช้หลังเกษียณ รวมถึงให้ตนทำการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ โอนไปให้ ยอดรวมความเสียหายประมาณ 30 ล้านบาท
"เมื่อญาติๆ ทราบความ ก็ได้แนะนำให้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.บางขุนเทียน จึงรู้ว่า โดนหลอก และทางตำรวจตัวจริงก็ได้แนะนำ ว่า หลังจากนี้ห้ามโอนเงินให้ใครอีกเด็ดขาด จากการสอบสวนพบว่า เงินที่เคยโอนไป มีแต่โอนเข้าบัญชีม้า โดยหลังจากนี้จะพยายามไปติดต่อประสานงานกับทางธนาคารตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และขอเตือนภัยไปยังคนชราที่พักอยู่ตามลำพังพึงระวังการเล่นโซเชียลมีเดียจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ" น.ส.น้ำ กล่าว
ด้าน พล.ต.ต.สามารถ กล่าวว่า หลังรับแจ้งความทางพนักงานสอบสวน ได้เร่งติดตามและอายัดเงินจากบัญชีม้า มามอบคืนให้ผู้เสียหาย ได้จำนวน 1,930,000 บาท โดยยึดมาจากบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 5150760439 ชื่อบัญชี น.ส.อภิสรา จันทร์แดง ซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ตรวจพบว่า เป็นบัญชีม้า และอายัดคืนมาได้ทัน โดยหลังจากนี้ได้สั่งการให้ สน.บางขุนเทียน เร่งประสานญาติให้มาดูแล ผู้เสียหายรายนี้อย่างใกล้ชิด และเร่งขอตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของผู้เสียหาย เพื่อดำเนินการอายัดบัญชีม้า รายการอื่นๆ ก่อนติดตามตัวคนร้ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ระหว่างที่ ผบก.น.9 และทีมพนักงานสอบสวน กำลังสอบปากคำ น.ส.น้ำ ผู้เสียหายนั้น อยู่นั้นปรากฏมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์เข้ามาหาที่เบอร์ส่วนตัว ของเหยื่อ เพื่อวางแผนลวงให้โอนเงินซ้ำ จน ผบก.น.9 ต้องขอคุยสาย ทำการแสดงตัวและรายงานสถานการณ์การดำเนินคดี ทำให้ปลายสายต้องรีบวางไป โดยก่อนเดินทางกลับ ผบก.น.9 เน้นย้ำให้ เหยื่องดการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น และเน้นย้ำให้อยู่ในความดูแลของญาติพี่น้อง