ตม.ปทุมธานี จับกุมหนุ่มปากีสถานแอบมุดเข้าไทย โดยทางการปากีสถานแจ้งมีประวัติใช้เอกสารทางการเงินปลอมขอวีซ่าท่องเที่ยว

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.,พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ พล.ต.ต.ธนิศ ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงของกลุ่มบุคคลต่างด้าว โดยมุ่งเน้นจับกุมการกระทำความผิดของคนต่างด้าว เกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีหมายจับ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง กฎหมายอาญา กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว การทำงานในลักษณะนอมินี หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2568 เวลาประมาณ 20.05 น. ภายใต้การสั่งการของ ว่าที่ พ.ต.อ.ดุสิต จิตรขุนทด ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี , พ.ต.ท.จิรัฏฐวัฒน์ กาญจนวรางกูร รอง ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี ,พ.ต.ท.หญิงสุภางค์กาญจน์ มนตรีพิศาล สว.ตม.จว.ปทุมธานี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ตม.จว.ปทุมธานี ได้สืบสวนทราบว่า มีนายอาหะหมัด อายุ 22 ปี ชาวปากีสถาน ซึ่งเป็นบุคคลที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามมบัด ได้มีหนังสือแจ้งมายังทางการไทย ว่าบุคคลดังกล่าวมีการใช้เอกสารทางการเงินปลอม(Bank statement) ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวที่ประเทศปากีสถาน จึงได้ปฏิเสธคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งพฤติการณ์เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ได้หลบหนีเข้ามากบดานอยู่ภายในซอยมัสยิดอัลละลา ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น พบบุคคลต่างด้าวลักษณะมีตำหนิรูปพรรณคล้ายกับนายอาหะหมัด เดินอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตม.จว.ปทุมธานี ขอตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง ปรากฏว่าไม่สามารถนำมาแสดงได้ จึงได้เชิญตัวมาตรวจสอบข้อมูลบุคคลต่างด้าวในระบบสารสนเทศ(BIOMETIC) ซึ่งในระบบแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวคือนายอาหะหมัด ชาวปากีสถาน คนเดียวกันกับที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามมบัด ได้มีหนังสือแจ้งมายังทางการไทยจริง จากการสอบถามยอมรับว่าเมื่อเดือน พ.ค. 2568 ได้เดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ อ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส จึงได้จับกุมใน ข้อหา“เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” นำส่ง สภ.คลองหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป