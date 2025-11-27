แจงดราม่า! ภาพ "อิ๊งค์-เอม" กอด "ทักษิณ" เป็นกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ใช้บริการถ่ายภาพของเรือนจำ เคยจัดมาแล้วหลายปี

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงภาพถ่ายครอบครัวชินวัตร ร่วมเฟรม "ทักษิณ" เป็นการเยี่ยมญาติใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยกัน
วันนี้ (27 พ.ย.) กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า "วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีการเยี่ยมญาติใกล้ชิดของเรือนจำกลางคลองเปรม และมีการนำภาพถ่ายของนายทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว ออกมาให้สื่อมวลชนได้เห็นภาพ นั้น
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ได้รับรายงานจากเรือนจำกลางคลองเปรมแจ้งว่า ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมญาติใกล้ชิดภายใต้ “โครงการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยเป็นการให้บริการของเรือนจำฯ และเป็นความสมัครใจของครอบครัว และผู้ต้องขังที่ยินดีจะถ่ายภาพร่วมกันในจุดที่เรือนจำกำหนดไว้ และสามารถปริ้นออกมาเป็นภาพถ่ายจัดจำหน่ายให้กับญาติที่ต้องการนำกลับไปเป็นที่ระลึก เพื่อเก็บเป็นความทรงจำที่ดี เป็นความสุขของครอบครัวที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยการถ่ายภาพกับครอบครัวในการเยี่ยมญาติใกล้ชิดดังกล่าวไม่ได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือของญาติเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใด
อนึ่ง โครงการฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปี โดยครั้งนี้ได้จัดมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นมา โดยมีญาติสมัครใจเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรือนจำฯ ได้จัดเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ผู้ต้องขังได้เปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศฉากสถานที่ต่างๆ ที่เรือนจำกำหนด แต่กรณี นายทักษิณฯ ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เรือนจำจัดให้ และกิจกรรมถ่ายภาพดังกล่าวก็มีในหลายเรือนจำที่มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิดโครงการฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากญาติในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติแบบใกล้ชิด ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่น เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างมีความสุขภายหลังได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ และยังลดการกระทำผิดซ้ำได้เป็นอย่างดี"