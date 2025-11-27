กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานเสาเข็มคอนกรีตปลอมเครื่องหมาย มอก.มูลค่าความเสียหายเกือบ 2 ล้านบาท

วันนี้( 27 พ.ย.)นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ-ปาล์ม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) นายดงพล รุจิธรรม ปลัดจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานฐานทองคอนกรีต เลขที่ 18/18 ม.13 ซอยคลองห้าตะวันออก ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มไม่ได้มาตรฐาน หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสั้นไม่ได้มาตรฐานและแสดงเครื่องหมายมอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโรงงานดังกล่าวมีการผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จความยาว 1.5 เมตรและเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสั้นความยาว 1.5 เมตรโดยมีการแสดงเครื่องหมายมอก.ซึ่งเป็นการปลอมเครื่องหมายมอกรวมจำนวน 2469 ท่อนมูลค่า 1,599,000 บาทและยังตรวจสอบพบว่าแผ่นเพลทสำหรับพ่นเครื่องหมายมอกในสายการผลิตซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการจงใจหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าได้มาตรฐานจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าโรงงานแห่งนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานวงเล็บปิดรง 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงสั่งให้สมอและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีดำเนินการตามกฎหมายอย่างสูงที่สุดต่อไป
นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ-ปาล์ม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าในฐานะเป็นหัวหน้าชุดเต็มเหนี่ยวซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านธนากรวังบนคงชนะให้มาตรวจสอบโรงงานที่ทำผิดกฎหมายเมื่อได้มาตรวจสอบสถานที่แห่งนี้ก็ทราบว่าไม่ได้มีการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานและก็ไม่ได้มีการขอมอก.มาตรฐานสินค้าโดยปลอมแปลงมอก.ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมเบื้องต้นได้ให้การหยุดปฏิบัติงานการผลิตในโรงงานนี้ทั้งหมดซึ่งอาจจะต้องมีการดำเนินคดีฟ้องร้องบางส่วนด้วยซึ่งก็อาจจะต้องให้ซื้อโรงงานเพราะทราบว่าสถานที่ตรงนี้น่าจะอยู่ไม่ได้อยู่ในผังเมืองที่จะสามารถประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานได้ซึ่งก็อาจจะทำได้แค่โกดังโดยได้อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบว่าได้รับมาตรฐานไหม
ทางด้านนายเอกนิติ รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ)กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในวันนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสมอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีตามนโยบายMind as one ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกำกับดูแลและบูรณาการของการทำงานของหน่วยงานในสังกัดอุตสาหกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้การตรวจสอบโรงงานทั้งระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้บริษัทดังกล่าวมีโรงงานอยู่ 2 แห่งที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครปฐม