ตร.แนะ “5 เช็กลิสต์” กู้ชีพบ้าน-รถหลังน้ำลด ป้องกันไฟดูด เครื่องยนต์พัง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะ “5 เช็กลิสต์” กู้ชีพบ้าน-รถหลังน้ำลด ป้องกันไฟดูด เครื่องยนต์พัง
วันนี้ (27 พ.ย.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ที่เริ่มคลี่คลายในบางพื้นที่ โดยพบว่าในช่วง “หลังน้ำลด” มักเกิดอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูด และความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงภัยสุขภาพ และมิจฉาชีพที่อาจเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอแนะนำข้อควรปฏิบัติเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ดังนี้
1. “ระบบไฟฟ้า” ห้ามสัมผัสถ้าตัวเปียก
- ก่อนเข้าบ้าน ต้องสวมรองเท้ายางและถุงมือแห้งเสมอ หากพบปลั๊กไฟหรือสวิตช์จมน้ำ ห้ามเปิดคัตเอาต์หรือสะพานไฟทันที เด็ดขาด
- ให้ปลดคัตเอาต์ลงเพื่อตัดไฟ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ห้ามเสียบปลั๊กใช้งานจนกว่าจะมั่นใจว่าแห้งสนิท หรือผ่านการตรวจสอบจากช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดูด
2. “รถยนต์/จักรยานยนต์” ห้ามสตาร์ททันที เสี่ยงเครื่องยนต์เสียหาย
- หากรถจมน้ำ ห้ามบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์เด็ดขาด เพราะน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องยนต์และท่อไอเสียจะทำให้ก้านสูบหักและระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียหายถาวร
- ให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออก ตรวจสอบของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง หากมีสีคล้ายกาแฟใส่นมแสดงว่าน้ำเข้า และควรติดต่อประกันภัยหรือรถยกเพื่อนำเข้าอู่ซ่อมทันที
3. “ระวังสัตว์มีพิษ” ที่มาหลบภัยในบ้าน
- ก่อนเข้าไปทำความสะอาดบ้าน ให้สำรวจซอกมุม ตู้ ลิ้นชัก หรือกองวัสดุต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง เพราะอาจมี งู ตะขาบ หรือแมงป่อง หนีน้ำเข้ามาหลบซ่อนตัว
- หากถูกสัตว์มีพิษกัด ให้จดจำลักษณะสัตว์ (ถ้าทำได้) และรีบนำส่งแพทย์ทันที
4. “โรคระบาด” ต้องป้องกันแม้น้ำลด
- สวมรองเท้าบูททุกครั้งที่ต้องเดินลุยโคลนหรือพื้นที่ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า
- หากมีบาดแผล ห้ามสัมผัสน้ำหรือดินโคลนโดยตรง และควรรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทันทีหลังจากสัมผัสน้ำ
5. “ระวังมิจฉาชีพ” ในคราบพลเมืองดี
- ระวังกลุ่มคนที่แอบอ้างเป็นช่างซ่อมไฟ หรือช่างซ่อมรถ ตระเวนตามบ้านเพื่อหลอกให้บริการในราคาสูงเกินจริง หรือแอบแฝงเข้ามาดูลาดเลาเพื่อลักทรัพย์
สุดท้ายนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสายไฟชำรุด หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129, หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 และหากพบมิจฉาชีพหรือเหตุด่วนเหตุร้าย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง